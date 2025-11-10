‘Perfect Blue’, la obra maestra de Satoshi Kon, llega al cine en 4K por primera vez

‘Perfect Blue’ (1997), la obra maestra de Satoshi Kon y el anime que cambió la historia del cine, llegará a las salas de Perú este jueves 13 de noviembre en una versión remasterizada en 4K, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual única, donde fama, identidad y obsesión se entrelazan en una historia de 81 minutos que no se olvida fácilmente.

Con esta remasterización en 4K, ‘Perfect Blue’ no solo ofrece imágenes más nítidas y vibrantes, sino que también permite redescubrir cada detalle de una historia que sigue siendo sorprendentemente contemporánea. Su combinación de suspenso, estética noir y profundidad temática hace que tanto quienes ya la conocen como quienes la vean por primera vez puedan disfrutar de una experiencia intensa y única.

¿De qué trata ‘Perfect Blue’?

Este thriller psicológico animado sigue a Mima Kirigoe, una joven idoru (cantante pop idolatrada) que decide dejar su carrera musical para convertirse en actriz. Sin embargo, su transición hacia una vida más adulta se ve amenazada por el acecho de un fan obsesivo y la presión de su propia imagen pública, sumergiéndose en un mundo donde la línea entre realidad y fantasía se desdibuja peligrosamente.

Además, Mima Kirigoe descubre que sus antiguos colaboradores comienzan a aparecer asesinados. Atormentada por los sentimientos de culpa, la joven se ve arrastrada a un estado de paranoia, llevándola a cuestionar su propia identidad.

Detrás del éxito de ‘Perfect Blue’



Dirigida por Satoshi Kon, artista canónico dentro de la animación japonesa, fallecido hace más de una década, ‘Perfect Blue’ marcó su debut como director y sentó las bases de un estilo meta-narrativo único que también exploraría en obras como ‘Millennium Actress’ y ‘Paprika’, donde sueños y realidad se entremezclan, y nada es lo que parece. Esta animación recibió reconocimientos en festivales como Sitges y Fantasia International Film Festival, consolidando a su director como un visionario del séptimo arte.

Desde su estreno en 1997, ‘Perfect Blue’ ha sido aclamada tanto por la crítica especializada como por la audiencia. Su enfoque atrevido sobre la identidad, la fama y la obsesión ha generado opiniones apasionadas: mientras algunos destacan la complejidad de su narrativa y la intensidad de su montaje, otros se sorprenden por la manera en que la película logra mantener al espectador en constante tensión.

