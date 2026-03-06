HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Presidenta de la Corte visita San Pedro de Lloc para supervisar medidas extraordinarias de celeridad procesal en el juzgado de Paz Letrado

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia León, realizó una visita a los juzgados de San Pedro de Lloc para supervisar la celeridad en los procesos judiciales.

León además instó a jueces y personal jurisdiccional a supervisar las labores del personal. Fuente: Difusión.
Una nueva visita inopinada realizó la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, esta vez en la sede judicial de San Pedro de Lloc, donde funcionan los juzgados civiles y de paz letrado, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de las acciones dispuestas para impulsar la celeridad en la atención de los procesos en favor de la ciudadanía.

Durante su estancia, la titular Cecilia León informó que, ante la problemática actual de sobrecarga y retraso en el órgano jurisdiccional de paz letrado, ha tomado medidas extraordinarias como la contratación de una persona y la asignación de los secretarios de la especialidad civil, para que, de manera temporal y en adición de sus funciones, atiendan los casos del juzgado, a fin de impulsar la descarga procesal.

"Estamos trabajando por el Juzgado de Paz Letrado, tomando acciones que contribuyan a mejorar el servicio en favor de la ciudadanía. Les solicito que la solidaridad y la empatía continúen, pensando siempre en las madres alimentistas que están esperando una respuesta oportuna para brindar una mejor calidad de vida a sus hijos", remarcó la presidenta.

Durante su visita, se anunció medidas extraordinarias para reducir la sobrecarga en el Juzgado de Paz Letrado. Fuente: Difusión.

Además, en la reunión con los jueces y el personal jurisdiccional de los juzgados civil permanente y transitorio, y del Juzgado de Paz Letrado, así como con el administrador Noel Maguiña García, la doctora León Velásquez exhortó a los magistrados a supervisar constantemente las labores del personal a su cargo, para garantizar la eficiencia y eficacia del servicio que se brinda a los usuarios de justicia.

Posteriormente, la presidenta de la primera Corte del Perú republicano también se trasladó hasta la sede judicial penal de San Pedro de Lloc y conversó con jueces y servidores de esta dependencia para exhortarles a cumplir no solo las metas de producción, sino también la meta cumplida correspondientes a las labores jurisdiccionales como descargas, hitos y escritos, actos judiciales que coadyuvan a la descarga procesal y a brindar respuestas oportunas a los litigantes.

Finalmente, se reunió con el abogado Juan Ángeles Quiroz, asesor legal de la Sub Gerencia de Catastro de la Municipalidad Provincial de Pacasmayo, para coordinar la entrega oficial del inmueble que ha sido otorgado en cesión en uso a la Corte, para el funcionamiento de todos los órganos jurisdiccionales de San Pedro de Lloc, y así concentrar el servicio en un solo espacio y facilitar el acceso a los moradores de la provincia de Pacasmayo.

