Juzgados transitorios de Paiján y El Porvenir continuarán brindando atención célere a la población

Gracias a las gestiones y a la eficiencia de la labor desarrollada por los magistrados y el personal jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial determinó que el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de El Porvenir y el Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio de El Porvenir continúen funcionando en La Libertad para brindar respuestas oportunas a la población.

Esta disposición permite que la Corte Superior de Justicia de La Libertad cuente con el personal necesario para atender oportunamente los casos de sus competencias y agilizar la descarga procesal en beneficio de los usuarios que esperan una atención eficiente y eficaz a sus demandas.

La presidenta de la Corte, Cecilia Milagros León Velásquez, agradeció a los magistrados y al personal por su compromiso e identificación, ya que su rápida intervención ha contribuido a la atención pronta de los procesos y ha impulsado la descarga procesal en los juzgados permanentes de sus especialidades que tenían una excesiva sobrecarga que impedía ofrecer un servicio de justicia óptimo a los litigantes.

De acuerdo con las Resoluciones Administrativas Nº 18-2026-CE-PJ y 21-2026-CE-PJ, estas prórrogas se sustentan en el alto nivel de productividad de los juzgados en mención, lo que demuestra no solo la necesidad de permanencia en este distrito judicial debido a la sobrecarga, sino también su eficiencia y buenos resultados al servicio de la ciudadanía.

“En el 2025, el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Paiján ha logrado un 167% de producción, mientras que el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de El Porvenir y el Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio de El Porvenir han alcanzado un 163% y 102%, respectivamente. Este trabajo es el que ha permitido que el Poder Judicial siga apostando por la celeridad procesal que la Corte de La Libertad quiere brindar a la población”, remarcó la doctora León Velásquez.

Además de la prórroga, el Consejo Ejecutivo dispuso que el Juzgado de Paz Letrado Mixto Transitorio de El Porvenir reciba una nueva carga procesal de 600 expedientes en etapa de trámite de la subespecialidad familia-civil y 100 expedientes en la etapa de trámite de la subespecialidad civil-civil, provenientes del Juzgado de Paz Letrado Permanente del mismo distrito, lo cual permitirá lograr un mayor avance en la atención de los casos en esta localidad.