Cine y series

‘100 Metros’: la nueva apuesta del anime deportivo que llega a los cines peruanos

Película ‘100 Metros’ llega a los cines de Perú. Entérate la fecha de estreno y de qué trata la cinta del director Kenji Iwaisawa.

'100 Metros' es la nueva película japonesa que llega a los cines peruanos. Foto: Facebook.

El tan esperado anime del aclamado director Kenji Iwaisawa, titulado ‘100 metros’ se estrenará en los cines de Perú este jueves 11 de diciembre, ofreciendo al público una experiencia cinematográfica que fusiona emoción, velocidad y una profunda sensibilidad artística.

Adaptada del manga Hyakuemu de Uoto, la trama se centra en la intensa relación entre Togashi, un talento natural para la velocidad, y Komiya, un joven decidido a superar sus propios límites. En la pista, surge una amistad marcada por la rivalidad, donde cada carrera se convierte en un verdadero desafío tanto para el corazón como para la identidad de los protagonistas.

A través del vibrante universo del atletismo competitivo, la película captura la pura emoción de la búsqueda de la grandeza, el vértigo de enfrentarse a los demás y a uno mismo, así como el poder transformador de los lazos que se forjan al correr codo a codo.

‘100 metros’, la película animada japonesa que ha sido halagada

Desde su debut en festivales internacionales y en Japón, la película 100 Metros ha cosechado elogios por su potente carga visual y emocional. Su estreno se produce en un contexto de creciente popularidad del anime deportivo en Latinoamérica, impulsado por éxitos recientes como ‘Haikyuu!!’, ‘Blue Lock’ y ‘The First Slam Dunk’.

La cinta se distingue por su originalidad, fusionando la intensidad de la competencia con una narrativa profundamente humana. Tanto críticos como espectadores destacan la energía vibrante de sus escenas de carrera, la expresividad de la animación y la visión artística de Kenji Iwaisawa.

El director, reconocido a nivel internacional por su obra ‘On-Gaku: Our Sound’ —que obtuvo el Gran Premio en el Ottawa International Animation Festival y el Noburō Ōfuji Award en los Mainichi Film Awards—, aporta a 100 Metros su distintivo estilo de animación artesanal y rotoscopia. Esto resulta en una narrativa visual que combina intensidad y emoción, haciendo que cada escena de carrera se viva de manera visceral, donde el cuerpo y la emoción se entrelazan con la acción.

