Películas y series que salen de Netflix en junio de 2026: lista completa

Netflix se despide de estas populares películas y series en junio de 2026. Foto: Netflix

Netflix se despide de estas populares películas y series en junio de 2026. Foto: Netflix

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Netflix continúa actualizando su catálogo y junio del 2026 traerá la salida de decenas de películas, series y producciones originales. Entre los títulos más destacados que abandonarán la plataforma figuran 'Babylon', 'Blindspot', 'The Creator', 'The Iron Claw' y la saga completa de 'The Expendables', por lo que los suscriptores tendrán pocos días para disfrutarlos antes de que sean retirados.

Si alguna de estas producciones está entre tus favoritas, aún puedes verla antes de que desaparezca del servicio. La plataforma suele advertir a los usuarios mediante el mensaje "Último día para ver este título en Netflix", que aparece en la sección de detalles de cada contenido.

Lista completa de películas y series que dejan Netflix en junio del 2026

7 de junio

A Little Bit of Heaven (2011)

Babylon (2022)

Blindspot (Temporadas 1-5)

Church People (2021)

Security (2020) – Netflix Original

Shiva Baby (2021)

8 de junio

El paseo 6 (2021)

No Doubt in Us (Temporada 1)

9 de junio

A Lot Like Love (2005)

It Ends With Us (2024)

10 de junio

K-19: The Widowmaker (2002)

Swelter (2014)

TURN: Washington's Spies (Temporadas 1-4)

11 de junio

Keith Robinson: Different Strokes (2021) – Netflix Original

12 de junio

The Fanatic (2019)

14 de junio

PAW Patrol: The Mighty Movie (2023)

Tell Them You Love Me (2023)

15 de junio

Let's Eat (2021)

Saucedo (2024)

The Christmas Classic (2023)

Two for the Money (2005)

16 de junio

61st Street (Temporadas 1-2)

Aquarius (Temporadas 1-2)

Before I Go To Sleep (2014)

Millennials (Temporada 1)

Obara'M (2022)

Race (2016)

Silver Skates (2023) – Netflix Original

Unbroken (2014)

17 de junio

Fan Girl (2020)

Ingoma (The Song) (2023)

Moonhaven (Temporada 1)

Song to Song (2017)

The Iceman (2013)

The Illusionist (2006)

Trespass (2011)

18 de junio

The Rational Life (2020) – Netflix Original

19 de junio

The Iron Claw (2023)

The Wolf Hour (2019)

20 de junio

The Creator (2023)

The Expendables (2010)

The Expendables 2 (2012)

The Expendables 3 (2014)

The Expendables 4 (2023)

21 de junio

Between the Temples (2024)

25 de junio

Justin Time Go! (Temporada 1) – Netflix Original

Kill 'Em All 2 (2024)

26 de junio

Kipo and the Age of Wonderbeasts (Temporadas 1-3) – Netflix Original

The Red Road (Temporadas 1-2)

29 de junio

Churchill's Secret Agents: The New Recruits (Temporada 1) – Netflix Original

The Forest (Temporada 1) – Netflix Original

30 de junio