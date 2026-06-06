Películas y series que salen de Netflix en junio de 2026: lista completa
La plataforma de Netflix renovará su catálogo este mes, por lo que varios contenidos populares dejarán de estar disponibles para los suscriptores.
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Netflix continúa actualizando su catálogo y junio del 2026 traerá la salida de decenas de películas, series y producciones originales. Entre los títulos más destacados que abandonarán la plataforma figuran 'Babylon', 'Blindspot', 'The Creator', 'The Iron Claw' y la saga completa de 'The Expendables', por lo que los suscriptores tendrán pocos días para disfrutarlos antes de que sean retirados.
Si alguna de estas producciones está entre tus favoritas, aún puedes verla antes de que desaparezca del servicio. La plataforma suele advertir a los usuarios mediante el mensaje "Último día para ver este título en Netflix", que aparece en la sección de detalles de cada contenido.
Lista completa de películas y series que dejan Netflix en junio del 2026
7 de junio
- A Little Bit of Heaven (2011)
- Babylon (2022)
- Blindspot (Temporadas 1-5)
- Church People (2021)
- Security (2020) – Netflix Original
- Shiva Baby (2021)
8 de junio
- El paseo 6 (2021)
- No Doubt in Us (Temporada 1)
9 de junio
- A Lot Like Love (2005)
- It Ends With Us (2024)
10 de junio
- K-19: The Widowmaker (2002)
- Swelter (2014)
- TURN: Washington's Spies (Temporadas 1-4)
11 de junio
- Keith Robinson: Different Strokes (2021) – Netflix Original
12 de junio
- The Fanatic (2019)
14 de junio
- PAW Patrol: The Mighty Movie (2023)
- Tell Them You Love Me (2023)
15 de junio
- Let's Eat (2021)
- Saucedo (2024)
- The Christmas Classic (2023)
- Two for the Money (2005)
16 de junio
- 61st Street (Temporadas 1-2)
- Aquarius (Temporadas 1-2)
- Before I Go To Sleep (2014)
- Millennials (Temporada 1)
- Obara'M (2022)
- Race (2016)
- Silver Skates (2023) – Netflix Original
- Unbroken (2014)
17 de junio
- Fan Girl (2020)
- Ingoma (The Song) (2023)
- Moonhaven (Temporada 1)
- Song to Song (2017)
- The Iceman (2013)
- The Illusionist (2006)
- Trespass (2011)
18 de junio
- The Rational Life (2020) – Netflix Original
19 de junio
- The Iron Claw (2023)
- The Wolf Hour (2019)
20 de junio
- The Creator (2023)
- The Expendables (2010)
- The Expendables 2 (2012)
- The Expendables 3 (2014)
- The Expendables 4 (2023)
21 de junio
- Between the Temples (2024)
25 de junio
- Justin Time Go! (Temporada 1) – Netflix Original
- Kill 'Em All 2 (2024)
26 de junio
- Kipo and the Age of Wonderbeasts (Temporadas 1-3) – Netflix Original
- The Red Road (Temporadas 1-2)
29 de junio
- Churchill's Secret Agents: The New Recruits (Temporada 1) – Netflix Original
- The Forest (Temporada 1) – Netflix Original
30 de junio
- Degrassi: Next Class (Temporadas 1-4) – Netflix Original
- Man to Man (Serie) – Netflix Original