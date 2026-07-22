Revelan la causa de la muerte de Kaylee Hottle, la actriz de 18 años de la película ‘Godzilla’

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Nuevos detalles salieron a la luz sobre el fallecimiento de Kaylee Hottle, la joven actriz que participó en la película 'Godzilla x Kong'. Días después del trágico accidente de tránsito en el que perdió la vida, las autoridades de Maryland confirmaron oficialmente qué provocó su muerte.

Según informó la Oficina del Médico Forense Jefe de ese estado, la actriz de 18 años falleció a causa de múltiples lesiones producidas por un traumatismo contundente. Asimismo, el organismo determinó que se trató de una muerte accidental, descartando cualquier otra causa.

Así ocurrió el accidente en el que murió Kaylee Hottle

Kaylee Hottle perdió la vida luego de que el vehículo en el que se desplazaba como pasajera se saliera de la carretera y terminara dentro de una zanja. En el automóvil también viajaban otras dos personas, quienes lograron sobrevivir al violento accidente, según los primeros reportes.

La emergencia se registró durante la mañana del martes y obligó a la rápida intervención de los equipos de rescate. La actriz fue auxiliada en el lugar y trasladada de inmediato a un centro de salud, donde los médicos finalmente confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Tras el siniestro también se difundieron imágenes del Honda Accord modelo 1995 en el que viajaba la joven. Las fotografías muestran que el vehículo sufrió severos daños tras el fuerte impacto.

Asimismo, salió a la luz el audio de las comunicaciones entre los servicios de emergencia. En la grabación se escucha que los rescatistas informan que Kaylee Hottle estaba inconsciente y solicitan la presencia de un intérprete, además de intentar ubicar a sus familiares mientras continuaban con las maniobras de auxilio.

Aunque se coordinó el envío de una ambulancia y de un helicóptero medicalizado para acelerar su atención, los esfuerzos no fueron suficientes y la actriz falleció poco después como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el accidente.