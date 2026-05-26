Star Wars vuelve al cine con 'The Mandalorian and Grogu'

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Hace algunos años, el universo de Star Wars se extendió a la televisión - o al streaming- con la serie The Mandalorian. La historia protagonizada por Pedro Pascal y creada por Jon Favreau, sigue el camino de un solitario guerrero alejado de las normas de la Nueva República. La producción fue un éxito de audiencia y logró 48 nominaciones y 15 premios Emmy en tres temporadas.

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Con la película The Mandalorian and Grogu, el actor chileno-estadounidense vuelve a interpretar al personaje detrás de la armadura mandaloriana. “De lo que me siento muy orgulloso de esta película y por lo que estoy tan conectado con ella es de ver la reacción que ha tenido la gente, especialmente durante el COVID, cuando era una de las pocas cosas que se podían hacer. Era un entretenimiento nuevo, muy cinematográfico para la televisión, era un descubrimiento, y Grogu era un personaje muy positivo para eso. El Mandaloriano al principio era un personaje muy oscuro, así que esa yuxtaposición fue genial”, declaró Pascal en una entrevista para Cadena Ser.

Desde el inicio del filme, Mando o Din Djarin está acompañado de un carismático Baby Yoda, como lo conocen los fans. La coronel Ward (Sigourney Weaver) lo envía a una misión para encontrar a Rotta (con la voz de Jeremy Allen White), pero se enfrentará a los gemelos Hutt. La película tiene un guion sencillo y las críticas que ha recibido son mixtas. Quizá ello responda a la gran expectativa por cada historia que se desprenda del universo creado por George Lucas.

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Sin embargo, uno de los aciertos de The Mandalorian and Grogu es que no es necesario ser fanático de la franquicia para entender aspectos del mundo del protagonista y cómo, acompañado de su protegido, lucha contra los enemigos de la democracia.

“Uno siempre se tiene que acordar de que la lucha en estas películas es por lo bueno. Y en la República o la democracia galáctica, esa es la aventura, luchar por el bien del mundo, y proteger a los inocentes y a la gente que merece protección. Por eso vamos al cine. Star Wars representa muchos mundos con diferentes especies, personajes de diferentes mundos que reflejan las culturas que tenemos en nuestra tierra, todos los países”, responde en la mencionada entrevista.

Para Pascal, quien recuerda haber ido al cine desde pequeño para ver Star Wars, cada generación tiene una versión de ese universo.

“Los personajes han calado en la cultura popular”

El director dio declaraciones para D23 y coincidió con Pascal sobre la idea de que cada generación busca ver una historia de Star Wars en los cines.

“Estos personajes han calado hondo en la cultura popular. Hay fans que nos han apoyado desde el principio; les debemos mucho y han corrido la voz. Pero existe toda una categoría de público, incluso espectadores más jóvenes: alguien que ahora tiene 12 años, hace siete no tenía edad para ir al cine a ver una película de Star Wars. Pero puede que conozcan al personaje; puede que hayan jugado con un juguete de Grogu, y ahora quizás estén listos para adentrarse en este mundo”, señaló Favreau.

Según explicó, el equipo se alistaba para la preproducción de la cuarta temporada de la serie The Mandalorian, pero debido a la huelga histórica de guionistas y actores de Hollywood, los planes cambiaron y pensó en el cine.