Netflix confirmó la renovación de 'Emily en París' para una sexta temporada pocas semanas después del estreno de la quinta. El anuncio llegó respaldado por un rendimiento destacado que volvió a posicionar a la ficción entre los contenidos más vistos de la plataforma a nivel internacional.

Durante sus primeros 11 días, la temporada más reciente acumuló 26,8 millones de visualizaciones en todo el mundo, con 155 millones de horas reproducidas, cifra que surge de una duración aproximada de cinco horas y 47 minutos.

Emily en París temporada 6: el rendimiento que impulsó la renovación

El alcance global de la quinta entrega habría sido determinante para la decisión de Netflix. La comedia dramática romántica mantuvo una presencia constante en el ranking de audiencias, consolidando su lugar dentro del catálogo.

Ese escenario permitiría pensar en una nueva etapa para la producción, aunque la plataforma todavía no confirmó líneas argumentales ni comunicó avances sobre el desarrollo de los próximos episodios. Por ahora, no existe una fecha oficial de su lanzamiento. En función del calendario previo de la serie, la sexta temporada podría llegar hacia finales de 2026, con diciembre como una posibilidad, siguiendo el patrón de lanzamientos anteriores.

¿Cómo terminó la quinta temporada de Emily en París?

El final de la quinta entrega dejó a Emily soltera y nuevamente instalada en París. La protagonista rechazó la propuesta de Marcello para mudarse a Italia tras comprender que su vida personal y profesional se encuentra en Francia.

La despedida se dio en buenos términos luego de un desfile exitoso. En paralelo, Mindy aceptó la propuesta de matrimonio de Nicolas, aunque mostró dudas por los sentimientos que aún mantiene hacia Alfie.

¿Quiénes formaron parte de la temporada 5 de Emily en París?

La quinta temporada contó con Lily Collins y Lucas Bravo como protagonistas, junto a Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie y Lucien Laviscount.

También integraron el elenco Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg y Michèle Laroque.