'Pavana' reparto: lista de actores y personajes de la conmovedora película coreana de Netflix

El elenco de 'Pavana' incluye a figuras como Go Ah Sung y Moon Sang Min. Sus interpretaciones intensas aportan profundidad a esta película coreana de Netflix.

'Pavana' se estrenó en Netflix el 20 de febrero.
'Pavana' se estrenó en Netflix el 20 de febrero. | Foto: Netflix

La película coreana 'Pavana', disponible en Netflix, promete ser una de las producciones más comentadas por la manera en que retrata la soledad, los prejuicios y la búsqueda de amor. Inspirada en el best seller 'Pavane for the Dead Queen' de Park Min Gyu, la cinta muestra cómo tres jóvenes, marcados por la distancia emocional en una Seúl de la década de 1980 con crecientes y estrictos estándares de belleza, hallan en sus encuentros fortuitos una oportunidad de transformación.

El impacto de la historia no solo radica en su guion, sino también en la fuerza interpretativa de su elenco. El reparto reúne a actores consolidados y a nuevas figuras del cine surcoreano, quienes aportan matices y profundidad a cada personaje.

PUEDES VER: ¿Cuándo sale la temporada 3 de 'La chica nueva'?: fecha de estreno de la serie de Netflix con Becky Armstrong como Nanno

lr.pe

¿Quién es quién en 'Pavana' de Netflix?

Go Ah Sung como Mi Jeong

Go Ah Sung, de 33 años, es reconocida por su participación en títulos como 'Beauty Inside' y 'Snowpiercer'. En 'Pavana' interpreta a Mi Jeong, una joven que trabaja en una tienda departamental y evita relacionarse con los demás tras ser víctima de acoso debido a su apariencia fuera de la norma. Su actuación transmite la vulnerabilidad de una mujer atrapada en el sufrimiento, que busca un sentido en medio de la soledad.

Byun Yo Han como Yo Han

Byun Yo Han, de 39 años, ha destacado en dramas como 'Mr. Sunshine' y 'Black Out'. En esta cinta encarna a Yo Han, un empleado de estacionamiento que intenta vivir sin ataduras. Su personaje refleja la lucha interna de alguien que se resiste a los vínculos, pero que descubre en Mi Jeong y Gyeong Rok una posibilidad de cambio.

Moon Sang Min como Gyeong Rok

Con 25 años, Moon Sang Min es uno de los rostros jóvenes más prometedores de la industria coreana, conocido por su papel en el k-drama 'Bajo el paraguas de la reina'. En 'Pavana' interpreta a Gyeong Rok, un estudiante que se siente atraído por Mi Jeong tras conocerla en su trabajo de medio tiempo. Su personaje aporta frescura y esperanza a la historia.

PUEDES VER: De Lee Soo Hyuk a Seo Kang Joon: todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana 'Un novio por suscripción'

lr.pe

Lee E Dam como Se Ra

Lee E Dam, de 28 años, ha participado en dramas televisivos y películas independientes, además del más reciente éxito de Netflix, 'El arte de Sarah'. En 'Pavana' da vida a Se Ra, una figura secundaria que complementa la trama y aporta un dilema al interesarse por Gyeong Rok.

Otros actores del elenco de 'Pavana'

El reparto se completa con Han Yoo Eun como Hyun Ji y Seo Yi Ra como Sook Hee, quienes aportan matices a la vida cotidiana de los protagonistas. También participan Kwon Do Gyun como Hyeong Geun y Jang Yo Hoon como Dong Hwan.

A ellos se suman Shin Jung Geun como el dueño del bar, Park Hae Joon y Lee Bong Ryun como los padres de Gyeong Rok, además de Woo Jung Won y Kim Kang Yeon en roles secundarios. La diversidad del reparto de 'Pavana' permite que la película explore distintas perspectivas sobre la soledad y la necesidad de vínculos humanos.

