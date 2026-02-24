¡Elizabeth Bennet y Mr. Darcy regresan a la pantalla! Netflix presentó el primer adelanto de su nueva miniserie 'Orgullo y prejuicio', una adaptación que busca renovar la mirada sobre el clásico de Jane Austen. El avance mostró a Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles principales y algunos momentos clave de la historia, lo que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de esta inolvidable historia de amor.

El estreno está previsto para el otoño de 2026, dentro de un calendario cargado de lanzamientos originales. La noticia coincide con la expectativa por otra propuesta inspirada en el universo de Austen: 'La otra hermana Bennet', que pondrá en primer plano la vida de Mary, la más olvidada de las cinco hermanas Bennet.

Netflix revela primer avance oficial de la mini serie 'Orgullo y prejuicio' (2026)

Netflix reveló el martes 26 de febrero el tráiler de 'Orgullo y prejuicio' (2026) acompañado de un mensaje que sintetiza el espíritu del proyecto: "El clásico más amado de Jane Austen regresa con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr. Darcy. 'Orgullo y prejuicio', otoño 2026 en Netflix". El video destaca la ambientación de época, el cuidado en el vestuario y la tensión entre los protagonistas, elementos que anticipan una producción detallada en lo visual y en lo narrativo.

Aunque el adelanto no expone la trama completa, sí ofrece fragmentos de momentos clave, como la carta que Darcy entrega a Elizabeth y el baile en Netherfield Hall. Sin embargo, lo más comentado fue la posible inclusión de una escena final de reafirmación amorosa, inspirada en la versión cinematográfica de 2005, que no figura en la obra original de Austen.

El elenco de 'Orgullo y prejuicio', la serie de Netflix

Semanas atrás, Netflix confirmó el reparto de la miniserie 'Orgullo y prejuicio'. Emma Corrin, recordada por su interpretación de Lady Diana en 'The Crown', dará vida a Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden (Slow Horses) asumirá el papel de Mr. Darcy, dos de los personajes más emblemáticos de la literatura romántica. La elección de ambos ha generado gran expectativa entre los seguidores de la historia, que esperan ver cómo transmitirán la intensidad emocional de Lizzy y Darcy en esta adaptación. El elenco también incluye a:

Olivia Colman como la Sra. Bennet

Rufus Sewell como el Sr. Bennet

Freya Mavor como Jane Bennet

Rhea Norwood como Lydia Bennet

Hopey Parish como Mary Bennet

Hollie Avery como Kitty Bennet

Jamie Demetriou como el Sr. Collins

Daryl McCormack como el Sr. Bingley

Louis Partridge como el Sr. Wickham

Siena Kelly como Caroline Bingley

Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh

Isabella Sermon como Georgiana Darcy.

Elizabeth, Jane, la Sra. Bennet, Mary, Lydia y Kitty en la serie 'Orgullo y prejuicio' de Netflix. Foto: Netflix

Jane Austen y el legado de 'Orgullo y prejuicio'

La nueva versión de 'Pride & Prejudice' llega en un contexto especial: en diciembre de 2025 se cumplieron 250 años desde el nacimiento de Jane Austen, novelista británica que transformó la narrativa romántica con su estilo y su mirada sobre la sociedad de su tiempo. 'Orgullo y prejuicio', publicado en 1813, sigue siendo su obra más reconocida y ha inspirado múltiples adaptaciones.

Entre las más recordadas figuran la película de 2005 dirigida por Joe Wright con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, la serie de la BBC de 1995 protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la versión cinematográfica de 1940 con Greer Garson y Laurence Olivier, considerada una versión más ligera, pero la primera de gran relevancia.

La propuesta de Netflix se suma a esta tradición, con la intención de ofrecer una nueva lectura de un clásico que continúa vigente. La serie está dirigida por Euros Lyn ('Heartstopper') y escrita por la autora y guionista Dolly Alderton, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter para Lookout Point (compañía de BBC Studios). Emma Corrin, además de protagonizar, obtiene su primer crédito como productora ejecutiva, mientras que Lisa Osborne figura como productora principal.