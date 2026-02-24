HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cine y series

Netflix revela primer avance oficial de 'Orgullo y prejuicio': así lucen Emma Corrin y Jack Lowden en la nueva adaptación del clásico de Jane Austen

¡Elizabeth Bennet y Mr. Darcy vuelven! Netflix publicó el primer tráiler de la serie 'Orgullo y prejuicio' con momentos clave entre Emma Corrin y Jack Lowden, incluyendo el baile en Netherfield.

La serie 'Orgullo y prejuicio' de Netflix tendrá seis episodios.
La serie 'Orgullo y prejuicio' de Netflix tendrá seis episodios. | Foto: Netflix

¡Elizabeth Bennet y Mr. Darcy regresan a la pantalla! Netflix presentó el primer adelanto de su nueva miniserie 'Orgullo y prejuicio', una adaptación que busca renovar la mirada sobre el clásico de Jane Austen. El avance mostró a Emma Corrin y Jack Lowden en los papeles principales y algunos momentos clave de la historia, lo que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de esta inolvidable historia de amor.

El estreno está previsto para el otoño de 2026, dentro de un calendario cargado de lanzamientos originales. La noticia coincide con la expectativa por otra propuesta inspirada en el universo de Austen: 'La otra hermana Bennet', que pondrá en primer plano la vida de Mary, la más olvidada de las cinco hermanas Bennet.

PUEDES VER: 'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

lr.pe

Netflix revela primer avance oficial de la mini serie 'Orgullo y prejuicio' (2026)

Netflix reveló el martes 26 de febrero el tráiler de 'Orgullo y prejuicio' (2026) acompañado de un mensaje que sintetiza el espíritu del proyecto: "El clásico más amado de Jane Austen regresa con Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como Mr. Darcy. 'Orgullo y prejuicio', otoño 2026 en Netflix". El video destaca la ambientación de época, el cuidado en el vestuario y la tensión entre los protagonistas, elementos que anticipan una producción detallada en lo visual y en lo narrativo.

Aunque el adelanto no expone la trama completa, sí ofrece fragmentos de momentos clave, como la carta que Darcy entrega a Elizabeth y el baile en Netherfield Hall. Sin embargo, lo más comentado fue la posible inclusión de una escena final de reafirmación amorosa, inspirada en la versión cinematográfica de 2005, que no figura en la obra original de Austen.

PUEDES VER: Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

lr.pe

El elenco de 'Orgullo y prejuicio', la serie de Netflix

Semanas atrás, Netflix confirmó el reparto de la miniserie 'Orgullo y prejuicio'. Emma Corrin, recordada por su interpretación de Lady Diana en 'The Crown', dará vida a Elizabeth Bennet, mientras que Jack Lowden (Slow Horses) asumirá el papel de Mr. Darcy, dos de los personajes más emblemáticos de la literatura romántica. La elección de ambos ha generado gran expectativa entre los seguidores de la historia, que esperan ver cómo transmitirán la intensidad emocional de Lizzy y Darcy en esta adaptación. El elenco también incluye a:

  • Olivia Colman como la Sra. Bennet 
  • Rufus Sewell como el Sr. Bennet
  • Freya Mavor como Jane Bennet
  • Rhea Norwood como Lydia Bennet
  • Hopey Parish como Mary Bennet
  • Hollie Avery como Kitty Bennet
  • Jamie Demetriou como el Sr. Collins
  • Daryl McCormack como el Sr. Bingley
  • Louis Partridge como el Sr. Wickham
  • Siena Kelly como Caroline Bingley
  • Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourgh
  • Isabella Sermon como Georgiana Darcy.
Elizabeth, Jane, la Sra. Bennet, Mary, Lydia y Kitty en la serie 'Orgullo y prejuicio' de Netflix. Foto: Netflix

Elizabeth, Jane, la Sra. Bennet, Mary, Lydia y Kitty en la serie 'Orgullo y prejuicio' de Netflix. Foto: Netflix

PUEDES VER: 'Pavana' reparto: lista de actores y personajes de la conmovedora película coreana de Netflix

lr.pe

Jane Austen y el legado de 'Orgullo y prejuicio'

La nueva versión de 'Pride & Prejudice' llega en un contexto especial: en diciembre de 2025 se cumplieron 250 años desde el nacimiento de Jane Austen, novelista británica que transformó la narrativa romántica con su estilo y su mirada sobre la sociedad de su tiempo. 'Orgullo y prejuicio', publicado en 1813, sigue siendo su obra más reconocida y ha inspirado múltiples adaptaciones.

Entre las más recordadas figuran la película de 2005 dirigida por Joe Wright con Keira Knightley y Matthew Macfadyen, la serie de la BBC de 1995 protagonizada por Colin Firth y Jennifer Ehle, y la versión cinematográfica de 1940 con Greer Garson y Laurence Olivier, considerada una versión más ligera, pero la primera de gran relevancia.

La propuesta de Netflix se suma a esta tradición, con la intención de ofrecer una nueva lectura de un clásico que continúa vigente. La serie está dirigida por Euros Lyn ('Heartstopper') y escrita por la autora y guionista Dolly Alderton, quienes también ejercen como productores ejecutivos junto a Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter para Lookout Point (compañía de BBC Studios). Emma Corrin, además de protagonizar, obtiene su primer crédito como productora ejecutiva, mientras que Lisa Osborne figura como productora principal.

Notas relacionadas
'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

'Un novio por suscripción': Lee Soo Hyuk, Seo Kang Joon y todos los actores que estarán con Jisoo de BLACKPINK en la nueva serie coreana de Netflix

LEER MÁS
Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

Final explicado de 'El arte de Sarah': ¿quién murió realmente y qué pasó con la protagonista en la serie coreana de Netflix?

LEER MÁS
Merlina tercera temporada anuncia a Winona Ryder y a más actores como nuevos personajes en la serie de Netflix

Merlina tercera temporada anuncia a Winona Ryder y a más actores como nuevos personajes en la serie de Netflix

LEER MÁS
Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

Una película delivery: “Chavín de Huántar: el rescate del siglo”

LEER MÁS
Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

Una obra maestra: “Vals con Bashir”, un brutal testimonio de la guerra

LEER MÁS
Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

Más de 40 películas en el Festival de Cine Europeo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

'La reina del flow' 3: ¿cuándo salen los demás capítulos de la serie colombiana en Netflix?

LEER MÁS
La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

La reina del flow 3: conoce al reparto completo y los nuevos personajes

LEER MÁS
Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

Milagro en la celda 7: la historia real que inspiró el éxito de Netflix [VIDEO]

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Calendario de conciertos en Perú 2026: fechas, entradas y artistas confirmados

¿Quiénes actúan en 'Pavana'? Reparto y personajes de la película coreana de Netflix

Este animal posee el organismo más grande de la Tierra y superaría el récord de las ballenas: sus tentáculos atraen a las presas

Cine y series

¿Cuándo se estrena 'Bridgerton' temporada 4 parte 2? Fecha confirmada en Netflix

Ricardo Bedoya: "Hay mucha gente que está haciendo cine y no necesariamente pasando por todas las instancias del Ministerio de Cultura"

Películas liberadas de Javier Corcuera: “Sigo siendo”, “El viaje de Javier Heraud” y “No somos nada”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete EN VIVO: José Balcázar juramentará HOY a Hernando de Soto y 18 ministros

Hernando de Soto EN VIVO: HOY José María Balcázar tomará juramento del nuevo gabinete

Presidente Balcázar señala en vivo desconocer la crisis en Arequipa por lluvias: "Recién me entero"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025