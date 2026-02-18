HOYSuscripcion LR Focus

Sigue EN VIVO La Verdad a Fondo con Pedro Salinas     
EN VIVO | Congreso elije al nuevo presidente entre Alva, Balcázar, Héctor Acuña y Reymundo     
Cine y series

'La primera vez' temporada 4: Netflix revela la fecha de estreno de la serie colombiana con espectacular tráiler

La serie que fue la primera producida y creada en Colombia y rompió récords de sintonía ya tiene fecha de estreno. El anuncio fue dado junto al tráiler de la cuarta temporada de 'La primera vez'.

Camilo Granados y Eva regresan en 'La primera vez' temporada 4 con toda la tribu del 3-64. Foto: Netflix
Camilo Granados y Eva regresan en 'La primera vez' temporada 4 con toda la tribu del 3-64. Foto: Netflix

Netflix confirmó el estreno de 'La primera vez' temporada 4, la entrega final de la serie colombiana producida por Caracol Televisión que se consolidó como la primera franquicia creada y desarrollada en el país para la plataforma. El desenlace estará disponible desde el 18 de marzo de 2026 y marcará el cierre de una historia que acompañó a una generación marcada por los cambios sociales y culturales de finales de los años 70 y comienzos de los 80.

Con 12 episodios, esta última etapa retomará el camino de Camilo Granados, Eva y sus compañeros del colegio José María Root, quienes ahora enfrentan decisiones determinantes en medio de un contexto nacional atravesado por incertidumbre y transformaciones profundas.

PUEDES VER: Agente Nocturno 3 en Netflix: cuándo se estrena, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie de espionaje

lr.pe

'La primera vez' temporada 4 fecha de estreno

La fecha de estreno de 'La primera vez' temporada 4 ya es oficial: el 18 de marzo de 2026. Desde ese día, los 12 capítulos estarán disponibles en Netflix, completando el arco narrativo iniciado en temporadas anteriores y cerrando definitivamente la historia creada por Dago García.

Filmada en Colombia, Bogotá y realizada por Caracol Televisión, la serie ha retratado el tránsito de la adolescencia a la adultez de un grupo de estudiantes que crecieron en una época de apertura cultural y tensiones políticas. Ambientada en los años 80, la producción incorporó referencias estéticas como las luces de neón, la televisión a color y la moda característica de la década, elementos que reforzaron su identidad visual.

En esta etapa final, la trama profundizará en los desafíos personales y colectivos que enfrentan los protagonistas cuando las certezas juveniles comienzan a diluirse. La adultez, el amor y la identidad se convierten en ejes centrales en un entorno marcado por el caos y la violencia, según la sinopsis oficial.

El reparto principal regresa para el cierre de la historia. Entre los actores confirmados se encuentran:

  • Francisca Estevez
  • Emmanuel Restrepo
  • Julián Cerati
  • Verónica Orozco
  • Santiago Alarcón
  • Sergio Palau
  • Brandon Figueredo
  • Mateo García
  • María Cecilia Botero
  • Sara Pinzón
  • Juliana García

La continuidad del elenco refuerza el carácter coral de la serie y el vínculo construido con la audiencia a lo largo de sus temporadas.

PUEDES VER: ‘One Piece 2’ lanza nuevo tráiler y presenta a los nuevos personajes del live action de Netflix

lr.pe

Tráiler de 'La primera vez' temporada 4: ¿qué pasará con Camilo, Eva y los demás?

El tráiler de 'La primera vez' temporada 4 anticipa un desenlace cargado de decisiones complejas. Camilo Granados y Eva deberán enfrentar situaciones que pondrán a prueba sus convicciones y la fortaleza de sus vínculos.

Camilo logrará uno de sus más grandes sueños y publicará su primer libro titulado 'La primera mujer' con Eva como protagonista de su portada. Sin embargo, esto no será del agrado de la tribu del 3-64, ya que Granados se tomará muchas licencias para hablar de ellos.

Además de los protagonistas, la historia retomará los conflictos y aprendizajes de personajes como Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana, figuras clave en la evolución narrativa desde las primeras entregas. El avance sugiere un cierre que conecta errores del pasado con las responsabilidades del presente.

