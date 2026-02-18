Netflix confirmó el estreno de 'La primera vez' temporada 4, la entrega final de la serie colombiana producida por Caracol Televisión que se consolidó como la primera franquicia creada y desarrollada en el país para la plataforma. El desenlace estará disponible desde el 18 de marzo de 2026 y marcará el cierre de una historia que acompañó a una generación marcada por los cambios sociales y culturales de finales de los años 70 y comienzos de los 80.

Con 12 episodios, esta última etapa retomará el camino de Camilo Granados, Eva y sus compañeros del colegio José María Root, quienes ahora enfrentan decisiones determinantes en medio de un contexto nacional atravesado por incertidumbre y transformaciones profundas.

'La primera vez' temporada 4 fecha de estreno

La fecha de estreno de 'La primera vez' temporada 4 ya es oficial: el 18 de marzo de 2026. Desde ese día, los 12 capítulos estarán disponibles en Netflix, completando el arco narrativo iniciado en temporadas anteriores y cerrando definitivamente la historia creada por Dago García.

Filmada en Colombia, Bogotá y realizada por Caracol Televisión, la serie ha retratado el tránsito de la adolescencia a la adultez de un grupo de estudiantes que crecieron en una época de apertura cultural y tensiones políticas. Ambientada en los años 80, la producción incorporó referencias estéticas como las luces de neón, la televisión a color y la moda característica de la década, elementos que reforzaron su identidad visual.

En esta etapa final, la trama profundizará en los desafíos personales y colectivos que enfrentan los protagonistas cuando las certezas juveniles comienzan a diluirse. La adultez, el amor y la identidad se convierten en ejes centrales en un entorno marcado por el caos y la violencia, según la sinopsis oficial.

El reparto principal regresa para el cierre de la historia. Entre los actores confirmados se encuentran:

Francisca Estevez

Emmanuel Restrepo

Julián Cerati

Verónica Orozco

Santiago Alarcón

Sergio Palau

Brandon Figueredo

Mateo García

María Cecilia Botero

Sara Pinzón

Juliana García

La continuidad del elenco refuerza el carácter coral de la serie y el vínculo construido con la audiencia a lo largo de sus temporadas.

Tráiler de 'La primera vez' temporada 4: ¿qué pasará con Camilo, Eva y los demás?

El tráiler de 'La primera vez' temporada 4 anticipa un desenlace cargado de decisiones complejas. Camilo Granados y Eva deberán enfrentar situaciones que pondrán a prueba sus convicciones y la fortaleza de sus vínculos.

Camilo logrará uno de sus más grandes sueños y publicará su primer libro titulado 'La primera mujer' con Eva como protagonista de su portada. Sin embargo, esto no será del agrado de la tribu del 3-64, ya que Granados se tomará muchas licencias para hablar de ellos.

Además de los protagonistas, la historia retomará los conflictos y aprendizajes de personajes como Pabón, Salcedo, Luisa, Arbeláez, Don José y la señora Ana, figuras clave en la evolución narrativa desde las primeras entregas. El avance sugiere un cierre que conecta errores del pasado con las responsabilidades del presente.