Agente Nocturno 3 en Netflix: cuándo se estrena, a qué hora y dónde ver nuevos episodios completos de la serie de espionaje

La expectativa por ‘El agente nocturno’ 3 ya se siente entre los seguidores del thriller político que convirtió a Peter Sutherland en uno de los personajes más comentados del catálogo de Netflix. Tras el impacto de sus entregas anteriores, la serie regresa con una historia que eleva la tensión y expande su alcance más allá de Washington.

En esta nueva etapa, Peter Sutherland —interpretado por Gabriel Basso— enfrenta una misión internacional que lo obliga a salir de la Casa Blanca para perseguir a un agente del Departamento del Tesoro que huye a Estambul con información clasificada. ‘El agente nocturno’ temporada 3 promete 10 episodios cargados de conspiraciones, persecuciones y revelaciones que ponen en jaque al Gobierno de Estados Unidos.

¿Cuándo se estrena 'El agente nocturno' 3 en Netflix?

La ‘El agente nocturno’ 3 temporada 3 fecha de estreno está confirmada para el jueves 19 de febrero de 2026. La plataforma mantiene el formato de 10 capítulos, al igual que en sus anteriores tandas, lo que consolida su apuesta por una narrativa intensa y compacta.

Como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix, todos los episodios estarán disponibles el mismo día en los países donde opera el servicio. Esto significa que los suscriptores podrán acceder de forma simultánea a la temporada completa, sin estrenos semanales.

La historia arranca después de los acontecimientos de la segunda entrega. Peter recibe la orden de localizar a un joven funcionario que, tras asesinar a su superior, escapa con documentos confidenciales. En el camino, el protagonista destapa una red de dinero ilícito mientras esquiva a sicarios y se cruza con una periodista decidida a revelar la verdad, lo que eleva el riesgo personal y político.

Horarios de estreno de 'El agente nocturno' 3

El estreno de ‘El agente nocturno’ 3 seguirá el horario internacional habitual de Netflix, que libera su contenido en función del huso horario del Pacífico en Estados Unidos. Estos son los horarios confirmados para el 19 de febrero de 2026:

Estados Unidos: 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET)

12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica: 2:00 a.m.

2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador: 3:00 a.m.

3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 4:00 a.m.

4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 5:00 a.m.

5:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Estos horarios permiten que la audiencia en América Latina y Europa pueda organizar su maratón desde la madrugada o en horas de la mañana, dependiendo del país.

¿Dónde ver 'El agente nocturno' temporada 3?

‘El agente nocturno’ temporada 3 es una producción exclusiva de Netflix, por lo que solo se podrá ver a través de esta plataforma de streaming.

Para acceder a los nuevos episodios completos es necesario contar con una suscripción activa. Una vez habilitada la temporada el 19 de febrero, los 10 capítulos estarán disponibles en el perfil del usuario, listos para reproducirse en televisores inteligentes, computadoras, tabletas o teléfonos móviles.