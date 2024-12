La serie coreana ‘El juego del calamar’ ('Squid game' en inglés), que en 2021 se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su atrapante trama y un elenco destacado, regresa con una nueva entrega que promete cautivar a sus seguidores. Protagonizada por Seong Gi Hun, la producción ha generado gran expectativa y ya está recibiendo elogios de la crítica especializada.

La segunda temporada, compuesta por siete episodios, retoma la historia del jugador 456, quien se alzó como el ganador en la primera entrega. Ahora, decidido a poner fin a los crueles juegos que ponen en riesgo la vida de sus participantes a cambio de un millonario premio de 45,600 millones de wons, el protagonista se infiltra nuevamente en el sistema con el objetivo de desenmascarar a los organizadores.

¿Dónde ver ‘El juego del calamar 2’, serie completa online en español latino?

La segunda temporada de ‘El juego del calamar’ ha llegado y está disponible exclusivamente en Netflix, la plataforma que dio vida a esta exitosa serie de fama mundial. Con una suscripción activa, puedes acceder a todos los episodios y disfrutar de una emocionante maratón ideal para tus días de descanso o fines de semana.

¿'El juego del calamar 2' se puede ver en Cuevana, Pelisflix o repelis?

Algunos usuarios han informado que ‘El juego del calamar 2’ puede encontrarse en plataformas no oficiales como Cuevana, Doramasflix e incluso en grupos de Telegram. Sin embargo, es importante advertir que el uso de estos sitios no autorizados conlleva riesgos significativos para tus dispositivos, ya sean móviles o de escritorio. Estas plataformas no cuentan con los derechos legales para transmitir la serie, lo que no solo representa una infracción de la ley, sino que también te expone a problemas de seguridad.

Muchas de estas páginas contienen anuncios invasivos, malware o incluso virus que podrían dañar tus dispositivos y comprometer tu información personal. Es fundamental recordar que la responsabilidad de acceder a estos servicios recae en el usuario, quien debe estar plenamente informado de los riesgos legales y de seguridad que esto implica.

¿Cuál es el reparto de ‘El juego del calamar 2?

Los personajes de la primera temporada que regresan en esta secuela son:

Lee Jung-jae es Gi-hun (jugador 456)

Lee Byung-hun es el Líder de los juegos

Wi Ha-jun es el detective Hwang Jun-ho

Goong Yoo es el Reclutador

Por otro lado, los nuevos personajes destacados en esta temporada son:

Yim Si-wan es Myung-gi (jugador 333)

Kang Ha-neul es Dae-ho (jugador 388)

Lee Jin-uk es Gyeong-seok (jugador 246)

Park Sung-hoon es Hyun-ju (jugadora 120)

Yang Dong-geun es Yong-sik (jugador 007)

Kang Ae-sim es Geum-ja (jugadora 149)

Lee Seo-hwan es Jung-bae (jugador 390)

Jo Yuri es Jun-hee (jugadora 222)