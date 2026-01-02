HOYSuscripcion LR Focus

Hijos de Sean ‘Diddy’ Combs darán su versión sobre el juicio de su padre en un nuevo documental

Hasta el momento, la productora no ha confirmado la fecha exacta de estreno de la docuserie protagonizada por los hijos del rapero Sean ‘Diddy’ Combs.

Sean 'Diddy' Combs cumple su condena en prisión y obtendrá su libertad en 2028. Foto: Rolling Stone.
Sean 'Diddy' Combs cumple su condena en prisión y obtendrá su libertad en 2028. Foto: Rolling Stone.

Los hijos de Sean ‘Diddy’ Combs trabajan en una serie documental que abordará desde su propia perspectiva el colapso público y legal del influyente productor musical. De acuerdo con un reporte de The Hollywood Reporter, el proyecto mostrará cómo atravesaron el proceso judicial que marcó un antes y un después en la vida de su padre.

La docuserie será desarrollada por Zeus Network, plataforma que ya lanzó un primer adelanto y confirmó, a través de sus canales oficiales, que el estreno está previsto para 2026. La historia seguirá de cerca a Justin y Christian Combs, quienes relatarán el impacto personal y familiar del juicio federal que enfrentó el artista por delitos vinculados al crimen organizado y tráfico sexual.

Cabe señalar que el caso judicial concluyó a inicios de julio con una condena de 50 meses de prisión. En paralelo, Sean Combs también es el foco de otra producción audiovisual: una docuserie de cuatro episodios para Netflix, que cuenta con la participación del rapero 50 Cent como productor ejecutivo, conocido por su histórica rivalidad con el músico.

PUEDES VER: Sean 'Diddy' Combs es sentenciado a más de 4 años de prisión por trata de personas

¿Cuándo se estrenaría la docuserie y de qué trataría?

Por ahora, la plataforma Zeus Network no ha confirmado el día exacto en que se estrenará la docuserie centrada en la familia Combs. Hasta el momento, solo se ha difundido un teaser promocional en el que se muestra a los hermanos reaccionando a imágenes del proceso judicial, junto a escenas de sus apariciones ante los tribunales y el constante seguimiento de los medios en Nueva York.

Aún no se ha precisado si la producción se limitará a reconstruir los momentos clave del juicio o si también incluirá los hechos posteriores, como la condena impuesta en octubre y el periodo de encarcelamiento que enfrenta el artista. Según información de The Hollywood Reporter, los hijos de Diddy también han sido vinculados recientemente al lanzamiento de DiddyCoin, una criptomoneda que comenzó a circular en internet durante el mes de mayo.

En la actualidad, Sean ‘Diddy’ Combs permanece recluido en la prisión federal de Fort Dix, ubicada en el estado de Nueva Jersey, y su liberación está programada para mayo de 2028.

