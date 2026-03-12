'The Beauty': la nueva serie del creador de 'American Horror Story'

En un desfile en París, una modelo pierde el control y abandona la pasarela para buscar, desesperadamente, agua. En el camino, sube a una motocicleta y agrede a la gente en un restaurante, excepto a una persona que la observa con una copa de vino. Cuando está a punto de ser detenida por la Policía, su cuerpo estalla. Así inicia The Beauty (o Belleza perfecta), una serie del creador de American Horror Story, Ryan Murphy.

“La serie salió de un comic strip, de una revista, y cuando uno lee los scripts, uno tiene que ver cómo uno puede transmitir desde el papel hasta la pantalla. Ryan y todos dan sus ideas para componer y uno siempre tiene que estar oyendo, oyendo, oyendo y después juntas todo”, nos dice el director de fotografía de ascendencia ecuatoriana, Stanley Fernández.

En la serie, los forenses descubren pronto lo que había en el cuerpo de la modelo: un virus. Aunque es desconocido, se sabe que se transmite vía sexual y que varios casos similares van apareciendo en distintas partes del mundo en personas que comparten la misma necesidad de verse bellas. Fernández comenta que Murphy le había pedido algo concreto: “Que los actores se vean bellísimos”.

Nacido en Estados Unidos, es el director de fotografía de los episodios 5 al 11. Comentó que no utilizaron inteligencia artificial y trabajó con lentes BlackWings de Tribe 7, que permiten una imagen más clásica. Conforme avanza la serie, muestran al paciente cero y a un grupo millonario. “Uno cambia con el set, uno está en las mansiones, en situaciones de riqueza y todo es más grande”, señala. “Creo que todo el mundo ve algo de ellos en la serie”.

The Beauty nos recuerda el tema que aborda la película La Sustancia y la transformación de su protagonista. “Seguramente sí, es bastante similar, pero no fue la intención, porque el cómic estaba primero, antes de la película o este show”.

Vive en Estados Unidos y tiene una carrera ascendente. Ahora, Latinoamérica llega por segunda vez consecutiva a los Óscar. ¿En qué momento está la producción latina?

Yo creo que siempre ha habido representación aquí latina, pero siempre uno quiere más, más representación. Tantos actores y tantos directores que hay en Latinoamérica. Y yo creo que también estos streaming shows dan la oportunidad para que bastante gente pueda enseñar su talento. Siempre hubo talento, pero ahora está creciendo más y estamos aquí para soportar eso.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Recién terminé Brilliant Minds con el actor Zachary Quinto, también trabajé con uno de los American Horror Story. Y ahora voy a comenzar otro American Horror Story.❖