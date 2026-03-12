HOYSuscripcion LR Focus

EE.UU. atacó escuela de niñas en Irán, afirma NYT | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Cine y series

'The Beauty': la nueva serie del creador de 'American Horror Story'

La historia se basa en uncómic sobre un virus global que convierte a las personas en una "versión perfecta" de sí mismos. "Seguramente sí, es similar a 'La Sustancia', pero no era la intención, porque el cómic estaba primero que la película o este show”, comentó el director de fotografía.

Escena de Bella Hadid.
Escena de Bella Hadid. | Difusión

En un desfile en París, una modelo pierde el control y abandona la pasarela para buscar, desesperadamente, agua. En el camino, sube a una motocicleta y agrede a la gente en un restaurante, excepto a una persona que la observa con una copa de vino. Cuando está a punto de ser detenida por la Policía, su cuerpo estalla. Así inicia The Beauty (o Belleza perfecta), una serie del creador de American Horror Story, Ryan Murphy. 

       “La serie salió de un comic strip, de una revista, y cuando uno lee los scripts, uno tiene que ver cómo uno puede transmitir desde el papel hasta la pantalla. Ryan y todos dan sus ideas para componer y uno siempre tiene que estar oyendo, oyendo, oyendo y después juntas todo”, nos dice el director de fotografía de ascendencia ecuatoriana, Stanley Fernández.

PUEDES VER: Genndy Tartakovsky sobre la tercera temporada: "No hay nada en la televisión que pueda igualar el sentimiento de 'Primal'"

lr.pe

         En la serie, los forenses descubren pronto lo que había en el cuerpo de la modelo: un virus. Aunque es desconocido, se sabe que se transmite vía sexual y que varios casos similares van apareciendo en distintas partes del mundo en personas que comparten la misma necesidad de verse bellas. Fernández comenta que Murphy le había pedido algo concreto: “Que los actores se vean bellísimos”.

Nacido en Estados Unidos, es el director de fotografía de los episodios 5 al 11. Comentó que no utilizaron inteligencia artificial y trabajó con lentes BlackWings de Tribe 7, que permiten una imagen más clásica. Conforme avanza la serie, muestran al paciente cero y a un grupo millonario. “Uno cambia con el set, uno está en las mansiones, en situaciones de riqueza y todo es más grande”, señala. “Creo que todo el mundo ve algo de ellos en la serie”.

The Beauty nos recuerda el tema que aborda la película La Sustancia y la transformación de su protagonista. “Seguramente sí, es bastante similar, pero no fue la intención, porque el cómic estaba primero, antes de la película o este show”.

PUEDES VER: Óscar 2025: 'La sustancia', la agonía y el espejo de una estrella

lr.pe

Vive en Estados Unidos y tiene una carrera ascendente. Ahora, Latinoamérica llega por segunda vez consecutiva a los Óscar. ¿En qué momento está la producción latina?

Yo creo que siempre ha habido representación aquí latina, pero siempre uno quiere más, más representación. Tantos actores y tantos directores que hay en Latinoamérica. Y yo creo que también estos streaming shows dan la oportunidad para que bastante gente pueda enseñar su talento. Siempre hubo talento, pero ahora está creciendo más y estamos aquí para soportar eso.

¿Cuál es su próximo proyecto?

Recién terminé Brilliant Minds con el actor Zachary Quinto, también trabajé con uno de los American Horror Story. Y ahora voy a comenzar otro American Horror Story.❖

