A pocas semanas del esperado estreno de su temporada final, Stranger Things volvió a captar la atención de sus miles de fanáticos. La popular producción de Netflix, que llegará en tres partes, reunió nuevamente a su elenco principal en el Teatro Chino de Hollywood.

Sin embargo, lo que más acaparó la atención de las cámaras fue el reencuentro entre dos de sus protagonistas más comentados en los últimos días, Millie Bobby Brown y David Harbour.

Millie Bobby Brown y David Harbour reaparecen juntos en premiere de Stranger Things

Durante el evento, ambos actores posaron juntos ante las cámaras y compartieron un cálido abrazo y mostrando una actitud cercana. El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde seguidores destacaron la naturalidad con la que se saludaron.

Netflix también publicó en su cuenta oficial de Instagram un video del momento exacto en que se da el reencuentro entre ambos personajes.

“David Harbour y Millie Bobby Brown llegan juntos al último estreno de Stranger Things”, se lee en la descripción de la publicación que superó en cuestión de minutos miles de reproducciones y reacciones.

La controversia detrás del reencuentro

Otros portales como RadarOnline señalaron en que la actriz, de 21 años, habría contado con la asistencia de un representante durante las grabaciones. Harbour, de 50 años, interpreta al jefe de policía Jim Hoppr, figura paterna de “Eleven”, encarnado por Millie.

El gesto entre ambos actores se produjo en medio de la controversia surgida tras un informe del Daily Mail, que aseguró que Millie Bobby Brown habría presentado una denuncia por acoso y maltrato laboral contra David Harbour antes del inicio del rodaje de la quinta temporada. Según el medio británico, la investigación interna de Netflix se desarrolló “bajo estricta reserva”.

Pese a la situación, Netflix continúa promocionando la temporada final como un “evento cinematográfico” que se estrenará en tres partes: el 26 de noviembre, 25 y 31 de diciembre del 2025.