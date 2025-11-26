La serie Stranger Things alcanzó un hito poco habitual en el mundo del streaming incluso antes del estreno de su última temporada. Este logro refuerza el lugar que ocupa como la producción original más destacada de Netflix y anticipa el inicio del cierre de una de las propuestas de ciencia ficción más populares de los últimos años. Con la llegada de la quinta temporada, el público se alista para despedirse de un fenómeno global que marcó a toda una generación.

De acuerdo con cifras confirmadas por Netflix, la producción estableció un nuevo récord previo a la revelación de su desenlace. Stranger Things se convirtió en la primera serie de la plataforma en colocar sus cuatro temporadas en el Top 10 global de forma simultánea. Durante la última semana, todas las entregas se ubicaron entre las series en inglés más vistas, un comportamiento que refleja el interés renovado de la audiencia mientras se acerca el final.

Stranger Things vive un auge mundial sin precedentes antes de su desenlace

El renovado interés por la serie ha provocado que sus cuatro temporadas vuelvan a ocupar posiciones destacadas en los rankings de una docena de países, incluido el Perú. Este fenómeno confirma un resurgimiento global, previo al estreno de la quinta y última entrega. El éxito no sorprende: la cuarta temporada se ubicó como la tercera más vista en Netflix, con 1.838 millones de horas reproducidas y 140 millones de visualizaciones, cifras que continúan en aumento desde su regreso al Top 10.

Este repunte confirma que gran parte de la audiencia busca ponerse al día antes del desenlace definitivo de la historia. Aunque el final está previsto para el 31 de diciembre, será lanzado en tres partes. El interés mundial demuestra que Stranger Things se ha consolidado como un sello distintivo de la plataforma, gracias a sus personajes icónicos y a un impacto cultural difícil de igualar. El nuevo récord refuerza su legado y eleva la expectativa frente a los episodios finales.

¿Cuándo, dónde y a qué hora se estrena la quinta temporada de Stranger Things?

Los seguidores de la aclamada serie de ciencia ficción podrán ver el volumen 1 desde las 8.00 p. m. (hora peruana). La temporada final de Stranger Things estará compuesta por ocho episodios divididos en 3 partes y estarán disponibles a través de la plataforma de Netflix.

Volumen 1: Miércoles 26 de noviembre

Volumen 2: Jueves 25 de diciembre

Volumen 3 (episodio final): Miércoles 31 de diciembre

Lo que vendrá en la parte de 1 de Stranger Things

La ciudad de Hawkins aún no se recupera del caos provocado por la apertura de múltiples portales hacia el Upside Down. Mientras el gobierno intensifica la búsqueda de Eleven ('Once'), quien permanece escondida, la amenaza de Vecna sigue latente, pese a su aparente desaparición. La tensión crece en un escenario marcado por la incertidumbre, el silencio oficial y los traumas no resueltos.

La nueva temporada mostrará a los personajes enfrentando un panorama donde el terror ya no se oculta: es una amenaza visible y constante. Hawkins se ha convertido en un campo de batalla, y la confrontación contra Vecna alcanzará su momento más decisivo. Esta vez, no basta con intentar detenerlo; deberán descubrir cómo la conexión entre él, el Upside Down y Eleven podría determinar el destino del mundo.