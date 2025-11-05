Desaparición de camión de helados en portales de Lince: El misterio que unió a Sin Parar de D’Onofrio con Stranger Things

En colaboración con Netflix, llegan los nuevos Sin Parar Stranger Things: una experiencia de otra dimensión. Fuente: Difusión.

En los últimos días, las imágenes de un camión de helados que parecía desaparecer en el distrito de Lince captaron la atención de todos. Algunos lo relacionaron con la famosa leyenda urbana sobre los “portales de Lince”, una supuesta zona de energía o conexión interdimensional que desde hace años alimenta teorías en diversos medios. Lo que parecía un misterio pronto se convirtió en tendencia en televisión y redes sociales.

Del misterio a la historia

Los llamados “portales de Lince” no son nuevos para los limeños. Desde hace años circulan historias sobre apariciones y desapariciones inexplicables en la zona, lo que la convirtió en una de las leyendas urbanas más comentadas de Lima.

Esta mezcla de misterio y cultura popular fue el punto de partida ideal para una acción que convirtió la curiosidad en parte del juego, mezclando realidad y ficción.

Lo que parecía un hecho inexplicable fue, en realidad, una campaña de intriga para anunciar los nuevos lanzamientos de la marca Sin Parar de Helados D’Onofrio, en colaboración con Netflix, que trajo a Lima la estética y el universo de Stranger Things.

Todo inició cuando el programa Magaly TV, La Firme difundió por primera vez las imágenes del supuesto camión de helados desapareciendo, planteando preguntas sobre si en Lince realmente existen portales a otras dimensiones. Desde ese momento, el fenómeno tomó fuerza en redes sociales, con usuarios y medios creando sus propias teorías y comentarios.

El interés se potenció cuando, durante un TikTok Live de Laura Spoya, Gerardo Pe y Mario Irrivarren, se proyectaron imágenes del supuesto suceso. En la transmisión, invitaron al Dr. Anthony Choy, reconocido investigador de fenómenos paranormales, quien explicó las historias que giran en torno a los “portales de Lince”, reforzando la sensación de misterio.

La conversación culminó con Gerardo Pe anunciando que, junto al Dr. Choy, irían esa misma noche al Centro Comercial Arenales para averiguar lo que verdaderamente estaba pasando.

La revelación

Días después, en un nuevo TikTok Live, revelaron la verdad detrás del caso: todo formaba parte de la campaña de lanzamiento de los nuevos helados de Sin Parar con Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo.

Durante el nuevo Live, se mostró el video en el que el Dr. Choy y Gerardo Pe protagonizan una “investigación” grabada en el Centro Comercial Arenales, al estilo de metraje encontrado, con un tono divertido y característico de cada personaje.

En el video, ambos “descubren” lo que se oculta tras el misterio: el lanzamiento de dos helados de edición limitada: Sin Parar Stranger Things Sándwich y el Sin Parar Stranger Things Cono.

La propuesta unió misterio, humor y sabor, invitando a los consumidores a sumergirse en el universo de la serie y “disfrutar el sabor de otra dimensión”.

Un fenómeno urbano que conquistó Lima

Los contenidos asociados a la campaña de Sin Parar alcanzaron en solo 3 días, más de 17 millones visualizaciones en redes sociales y miles de interacciones entre los usuarios, con una propuesta que combinó ficción y realidad, transformando una leyenda urbana en una experiencia colectiva.

La desaparición del camión y los supuestos portales de Lince se consolidaron como los principales temas de conversación, demostrando que, Sin Parar, bajo su esencia “para los que experimentan”, es una marca que inspira a disfrutar nuevas experiencias desde lo cotidiano, conectando con las nuevas generaciones y fusionando la creatividad local con el entretenimiento global.

Sin Parar Stranger Things Sándwich y Cono ya están disponibles en bodegas, tiendas de conveniencia, supermercados y con los miles de heladeros de D’Onofrio a nivel nacional. Además, pueden ser adquiridos en línea en la página web www.tiendanestle.pe

[PUBLIRREPORTAJE]