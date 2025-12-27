El capítulo 1155 de One Piece, que marcará un antes y un después en el manga escrito e ilustrado por Eiichiro Oda, se estrena el domingo 28 de diciembre exclusivamente en Crunchyroll. El cierre del arco Egghead significará el fin de una emisión semanal ininterrumpida durante más de 20 años.

La historia, que narra las aventuras de Monkey D.Luffy, se prepara para una pausa sin precedentes. La serie producida por Toei Animation emitirá su último episodio del arco Egghead a solo tres días de concluir el 2025, dando paso a un hiatus (pausa) de tres meses que abrirá una nueva etapa para la obra del llamado 'Dios del Manga'.

¿Dónde ver el capítulo 1155 de 'One Piece'?

El estreno global del capítulo 1155 de One Piece será a través de Crunchyroll, la plataforma que cuenta con el catálogo de anime más grande del mundo. Estará disponible con subtítulos, doblaje en inglés y doblaje en español latino.

¿Cómo acceder a Crunchyrol para ver el capítulo 1155 de 'One Piece'?

Puedes ingresar a Crunchyrol desde su sitio web oficial o mediante su aplicación móvil, disponible para dispositivos iOS y Android. La plataforma ofrece opciones de suscripción sin publicidad.

¿De qué tratará el capítulo 1155 de 'One Piece'?

El capítulo 1155 de One Piece llevará por título 'El horizonte prometido: hacia el tan esperado Elbaph'. Este cierre del arco Egghead dará paso a la llegada a Elbaf, la legendaria isla de los guerreros nórdicos.

Luego del caos del Incidente de Egghead y la onda de Haki liberada por el Gigante de Hierro, el capítulo mostrará las reacciones del mundo al mensaje de Vegapunk y los primeros planos del mar rumbo a Elbaf.

¿Cómo buscar el episodio en Chunchyroll?

Usa la barra de búsqueda e ingresa 'One Piece. Selecciona la serie. Elige el episodio 1155 o el que desees ver. Puedes escoger subtitulos en español o doblaje en español latino o inglés.

Horarios de América Latina del capítulo 1155 de 'One Piece'

México: 9.45 a.m.

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá: 10.45 a.m.

Venezuela, Bolivia: 11.45 a.m.

Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay: 12.45

¿Qué implica el hiatus de tres meses de 'One Piece'?

Toei Animation informó que, desde el 2026, One Piece abandonará su modelo de emisión semanal continua y pasará a un formato por temporadas, con aproximadamente 26 episodios al año. El primer arco bajo este nuevo esquema será Elbaf, cuyo estreno esta programado para el 5 de abril de 2026.

¿Puedo ver el capítulo 1155 de 'One Piece' en Netflix?

Sí. Sin embargo, el capítulo 1155 llegará a Netflix el sábado 3 de enero de 2026.