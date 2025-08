Shin Hyun-joon comparte su emoción por el viaje de padre e hija con Min-seo, que parece una muñeca

Shin Hyun-joon mostró su faceta más paternal al compartir una serie de imágenes junto a su hija Min-seo, captadas en el Aeropuerto Internacional de Incheon. Las instantáneas, publicadas el 4 de agosto en su canal personal, estuvieron acompañadas del mensaje: “Te amo, Min-seo”, dejando ver el profundo cariño que siente por la pequeña.

El actor, conocido por su trayectoria en cine y televisión, enterneció a sus seguidores con esta muestra de amor familiar. Su hija, que rápidamente fue elogiada por su belleza y ternura, fue descrita por muchos como “una muñeca”, mientras que él no ocultó su entusiasmo por este momento especial en su vida privada.

Un viaje entre padre e hija

Shin Hyun-joon confesó que este fue un viaje muy significativo, ya que fue la primera vez que salía solo con Min-seo. “Es nuestro primer viaje solo nosotros dos, así que no puedo evitar seguir publicando fotos”, escribió el actor, visiblemente emocionado por compartir esta experiencia con su hija.

Los fanáticos no tardaron en reaccionar con ternura ante la publicación: “Tu hija es tan linda, estoy enamorado”, “Ella es realmente hermosa”, “Parece una muñeca”, “De tal palo, tal astilla”, fueron algunos de los comentarios más destacados. Como se recuerda, Shin Hyun-joon se casó en 2013 con una mujer 12 años menor y tiene tres hijos: dos varones y una niña.

¿Cuándo será el fanmeeting de Shin Hyun Joon, actor de 'Escalera al cielo'?

Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta ni el recinto donde se llevará a cabo el fanmeeting, se sabe que el evento se realizará en noviembre de 2025 en la ciudad de Lima. El anuncio oficial llegó a través del pianista y compositor Tonny Keys, conocido por sus recitales sinfónicos inspirados en obras japonesas y en populares dramas coreanos como Boys Over Flowers, Mi adorable Kim Sam Soon, Escalera al cielo, entre otros.

Desde la organización del evento han indicado que muy pronto se dará a conocer toda la información relevante, incluyendo cómo adquirir las entradas en preventa, el cronograma de actividades y la modalidad del fanmeeting. Las actualizaciones se compartirán mediante plataformas oficiales en los próximos días.