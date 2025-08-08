'El sinuoso camino del derecho': conoce el reparto completo de la nueva serie coreana de Netflix

Netflix sigue apostando por el drama coreano como uno de sus géneros más exitosos a nivel global. Esta vez, la plataforma presenta 'El sinuoso camino del derecho', una serie que combina tensión legal, dilemas éticos y crecimiento personal en un entorno profesional implacable. Ambientada en un prestigioso bufete de abogados en Seúl, la historia se centra en una joven abogada que debe enfrentarse a las contradicciones del sistema judicial mientras intenta mantenerse fiel a sus principios.

Con una narrativa y actuaciones intensas, este nuevo k-drama se aleja del romance tradicional para explorar el lado humano del derecho. La serie ha captado la atención de los fanáticos del género por su enfoque realista, su cuidada dirección y un elenco que promete emociones profundas. Si eres amante de las series coreanas, 'El sinuoso camino del derecho' podría convertirse en tu próxima obsesión.

Reparto completo de 'El sinuoso camino del derecho', el nuevo éxito coreano en Netflix

El elenco de 'El sinuoso camino del derecho' está compuesto por actores reconocidos y jóvenes promesas del k-drama, cada uno interpretando personajes complejos que reflejan distintas facetas del mundo legal. Aquí te presentamos a los protagonistas:

Jung Chae Yeon , exidol de k-pop, como Kang Hyo Min: una abogada novata, idealista y determinada, que se enfrenta a un entorno hostil sin perder su esencia.

Lee Jin Wook, actor de 'El juego del calamar', como Yoon Seok Hoon: mentor de Hyo Min, un abogado brillante pero emocionalmente distante, que representa el pragmatismo extremo.

Lee Hak Joo como Lee Jin Woo: encantador y estratégico, es el equilibrio entre ambición y empatía dentro del bufete.

Jeon Hye Bin como Heo Min Jeong: una abogada que llega tarde al mundo legal, pero con una madurez que la convierte en pieza clave del equipo.

Kim Kang Min como Ji Guk Hyeon: joven abogado que lucha entre sus inseguridades y el deseo de destacar.

Kim Yeo Jin, Kim Eui Sung, Lee Ju Yeon y Pyo Jae Beom completan el reparto con roles secundarios que aportan profundidad a los casos y conflictos internos.

¿De qué trata 'El sinuoso camino del derecho'?

La serie gira en torno a Kang Hyo Min, una joven abogada que se une a uno de los bufetes más prestigiosos de Corea del Sur. Lo que comienza como una oportunidad soñada pronto se convierte en una batalla constante entre sus valores personales y las exigencias del sistema judicial. A través de casos complejos y relaciones tensas, Hyo Min descubre que la justicia no siempre se encuentra en los libros, sino en las decisiones difíciles que se toman día a día.

'El sinuoso camino del derecho' es un drama coreano que explora el lado humano del derecho, alejándose de los clichés románticos para enfocarse en la ética profesional, la ambición y el precio de la integridad. Con una narrativa introspectiva y escenas cargadas de tensión, la serie ofrece una mirada crítica al mundo legal desde la perspectiva de quienes lo habitan.

¿Cuándo salen los nuevos episodios de 'El sinuoso camino del derecho' en Netflix?

La serie se estrenó el 2 de agosto de 2025 y está disponible en Netflix para audiencias internacionales. En Corea del Sur, se transmite por el canal JTBC, consolidando su presencia tanto en televisión como en streaming. Cada episodio tiene una duración aproximada de una hora, con una producción cuidada que destaca por su dirección y fotografía.

Los nuevos capítulos de este k-drama se lanzan cada sábado y domingo, siguiendo el formato tradicional de emisión coreana. Con un total de 12 episodios, 'El sinuoso camino del derecho' promete mantener el interés semana a semana, construyendo una historia que combina tensión legal, desarrollo emocional y crítica social.