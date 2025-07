El reconocido actor surcoreano Shin Hyun Joon, famoso por su inolvidable papel como Han Tae Hwa en el clásico del k-drama 'Escalera al Cielo', llegará a Perú en noviembre de 2025 para participar en un fanmeeting exclusivo. La noticia ha generado gran entusiasmo entre los seguidores del género, quienes recuerdan con cariño la emotiva historia que marcó a toda una generación.

Lo más destacado de este evento será que no solo se tratará de un encuentro con el artista, sino también de una experiencia musical única: un concierto sinfónico en vivo con las canciones más memorables del dorama, incluyendo el icónico tema Bo Go Ship Da, que conmovió a millones de espectadores en todo el mundo. Esta combinación promete una velada llena de nostalgia y emoción para los fanáticos peruanos.

¿Cuándo será el fanmeeting de Shin Hyun Joon, actor de 'Escalera al cielo'?

El pianista y compositor Tonny Keys, conocido por sus recitales sinfónicos de obras japonesa y famosos dramas coreanos como 'Boys Over Flowers', 'Mi adorable Kim Sam Soon', 'Escalera al cielo' y más, fue el encargado de anunciar oficialmente la llegada de Shin Hyun Joon a Perú. Aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta ni el recinto donde se realizará el fanmeeting, se sabe que el evento tendrá lugar en noviembre de 2025 en la ciudad de Lima.

Desde la organización del evento han indicado que muy pronto se dará a conocer toda la información relevante, incluyendo cómo adquirir las entradas en preventa, el cronograma de actividades y la modalidad del fanmeeting. Las actualizaciones se compartirán mediante plataformas oficiales en los próximos días.

Shin Hyun Joon llega a Perú. Foto: Instagram

'Escalera al cielo', la serie que marcó el inicio del hayllu en Perú

‘Escalera al Cielo’ (Cheon-guk ui Gyedan, en su idioma original), estrenada originalmente en 2003, es sin duda una de las series coreanas más exitosas a nivel global. No solo rompió récords en Corea, sino que fue traducida a diversos idiomas, llegando a audiencias de todo el mundo. Protagonizada por Kwon Sang Woo, Choi Ji Woo, Kim Tae Hee y Shin Hyun Joon, la ficción conquistó a millones de espectadores gracias a su emotiva narrativa, cargada de tragedias y amores imposibles.

En Perú, fue uno de los primeros k-dramas en transmitirse por televisión abierta en 2006, y representó el primer acercamiento al mundo de los doramas para miles de peruanos. Su llegada no solo generó altos niveles de audiencia, sino que también dejó una huella emocional imborrable.

Uno de los personajes más recordados fue Han Tae Hwa, cuyo dolor y lealtad ante un amor no correspondido conmovieron profundamente al público. El papel de Shin Hyun Joon, aunque fue secundario, se ganó el corazón de los fans y lo posicionó como uno de los personajes más queridos del género.

A más de dos décadas de su estreno, ‘Escalera al Cielo’ sigue viva en la memoria de sus seguidores. La historia trágica de Jung Suh y Song Joo es considerada un clásico del hallyu (ola coreana) en el Perú, y continúa siendo uno de los doramas favoritos de quienes vivieron el auge del k-drama en los años 2000.