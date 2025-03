‘Adolescencia’ final explicado: ¿es Jamie el asesino en la serie inglesa de Netflix?

La serie "Adolescencia" de Netflix ha capturado la atención de la audiencia con su cruda representación de la radicalización juvenil y sus consecuencias. La trama sigue a Jamie Miller, un adolescente de 13 años acusado del asesinato de su compañera de clase, Katie Leonard. A lo largo de cuatro episodios, la serie profundiza en los eventos que llevaron al trágico incidente y las repercusiones en la vida de Jamie y su familia.

La serie ha dejado a los espectadores con más preguntas que respuestas, especialmente en torno al impactante desenlace. En esta nota hay alerta de spoiler, así que si no has visto aún la serie y este interesado te recomendamos no seguir leyendo.

¿Qué pasó con los Miller?

La familia Miller enfrenta una crisis devastadora tras la acusación de Jamie. Los padres, Manda y Eddie Miller, intentan proteger a su hijo y entender cómo llegaron a esta situación. La serie explora la dinámica familiar, mostrando cómo la falta de comunicación y la desconexión emocional pueden contribuir a que un adolescente busque refugio en comunidades en línea peligrosas. La tragedia afecta profundamente a la familia, llevándolos a cuestionar sus propias acciones y la crianza de Jamie.

¿Es Jamie el asesino?

Desde el inicio, Jamie niega su implicación en el asesinato de Katie, a pesar de las pruebas en su contra, incluyendo imágenes de CCTV que lo sitúan en la escena del crimen. Sin embargo, durante una sesión con una psicóloga, Jamie admite accidentalmente su culpabilidad, revelando que su amigo Ryan le proporcionó el cuchillo sin conocer sus intenciones. Esta confesión es un punto de inflexión en la narrativa, confirmando su responsabilidad en el asesinato.

¿Por qué Jamie cambió su versión?

Inicialmente, Jamie mantiene su inocencia, pero tras una conversación con la psicóloga, donde se siente comprendido y menos presionado, baja la guardia y admite su culpabilidad. Este cambio refleja su conflicto interno y la influencia de su entorno en sus acciones.

‘Adolescencia’ sirve como una advertencia sobre los peligros del contenido en línea y la importancia de la vigilancia parental en la era digital. La serie destaca cómo la falta de atención a las actividades en línea de los jóvenes puede tener consecuencias devastadoras, enfatizando la necesidad de una comunicación abierta y una supervisión adecuada para prevenir tragedias similares.