Netflix ha decidido retirar a Karla Sofía Gascón de la campaña promocional de la película 'Emilia Pérez' en Estados Unidos, luego de que resurgieran antiguos tuits con comentarios racistas hechos por la actriz. La medida, tomada a tan solo semanas de los Premios Oscar 2025, ha generado gran revuelo en el mundo del cine y podría afectar las posibilidades de la película en la temporada de premios.

El escándalo comenzó cuando usuarios de redes sociales expusieron los tuits de la actriz, lo que llevó a Netflix a desvincularla de eventos clave, como los Critics Choice Awards y el Festival de Santa Bárbara. A pesar de la controversia, 'Emilia Pérez' sigue siendo una de las grandes favoritas en los premios, pero la polémica podría ensombrecer su camino hacia los Oscar.

¿Por qué Karla Sofía Gascón fue retirada de la promoción de ‘Emilia Pérez’?

La controversia estalló cuando antiguos tuits de Karla Sofía Gascón, en los que hacía comentarios despectivos y ofensivos hacia diversos grupos, salieron a la luz. Aunque los mensajes son de años atrás, la exposición de estos tuits generó una ola de indignación, especialmente en el contexto de la lucha por la inclusión y la corrección política en Hollywood. Ante la presión mediática y la desaprobación pública, Netflix decidió desvincular a la actriz de la campaña promocional de 'Emilia Pérez' en Estados Unidos, optando por retirarla de eventos clave como los Critics Choice Awards y el Festival de Santa Bárbara.

El movimiento de Netflix también incluyó la eliminación de Gascón de los materiales promocionales de la película, que buscaba hacer su camino hacia los Premios Oscar, en el que 'Emilia Pérez' se perfila como una de las grandes contendientes. Con 13 nominaciones a los Premios César y una fuerte presencia en los Oscar, la película sigue siendo una de las favoritas, pero la controversia en torno a su protagonista podría afectar su posicionamiento en la carrera por los premios más importantes de la industria del cine.

Karla Sofía Gascón fue nominada a Mejor actriz en los Oscar. Foto: difusión

El retiro de Gascón se produce en un momento clave para la película, justo antes de que las principales premiaciones de la temporada se lleven a cabo. Con la campaña publicitaria de 'Emilia Pérez' centrada en otros aspectos y en otras actrices de la película, Netflix ha decidido tomar esta medida para evitar que la situación empañe los esfuerzos por obtener su primer Óscar a Mejor Película.

Karla Sofía Gascón asegura que '"no es racista"

A pesar de la controversia y las decisiones de Netflix, Karla Sofía Gascón ha respondido públicamente a las acusaciones, afirmando que no es racista y que los comentarios que realizó en el pasado no reflejan su identidad actual. En una intervención en redes sociales y durante su aparición en CNN, Gascón sostuvo que las críticas hacia ella están basadas en su identidad, no en el contenido de los tuits, y acusó a la "cultura de la cancelación" de ser la causa de la situación que enfrenta.

En su defensa, la actriz destacó que no tiene intención de dar un paso atrás en su carrera y que continuará luchando por su trabajo "sin miedo". Sin embargo, a pesar de su postura, los efectos de la controversia ya se han hecho sentir, especialmente en el mercado estadounidense, donde su presencia en la campaña para los Oscar ha sido prácticamente eliminada.