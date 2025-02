Óscar 2025: Actriz queda fuera de la campaña promocional de Emilia Pérez

La polémica se traslada a las alfombras rojas. Karla Sofía Gascón, protagonista de la película más nominada a los Óscar 2025, acaba de ser separada de la campaña de promoción que cumplirá el director Jacques Audiard junto con las actrices Selena Gomez y Zoe Saldaña. La actriz española continúa en el ojo de la tormenta desde que se difundieron los ‘tuits’ en los que se refiere de forma despectiva a China y a George Floyd.

La noticia de que ya no será parte de la promoción de Emilia Pérez fue revelada por The Hollywood Reporter. “Se esperaba que volara a Los Ángeles desde su casa en España”, explica el medio en relación a la agenda de conferencias y galas previas a los premios de la Academia. Mañana, Gascón tenía que asistir al almuerzo de los Premios AFI en Beverly Hills. Y el viernes, los protagonistas de la película estarán en los Critics Choice Awards, una de las ceremonias más importantes del cine y que sirven como antesala a los Óscar. Según el informe del citado medio, la actriz tampoco estará en la gala que organizan los productores de Hollywood. “Gascón iba a ser enviada a los premios PGA, en el hotel Fairmont Century Plaza de Century City, donde iba a ser presentadora”.

Más allá de la nominación a Gascón, que le valió ser la primera actriz trans en competir en la historia de los Óscar, al aparecer la polémica en torno a ella estaría siendo la mayor dificultad para la película en un momento clave para las votaciones. Demi Moore es favorita a ganar por La sustancia, pero también el trabajo de la brasileña, Fernanda Torres, de I’m Still Here está siendo bien evaluado por la crítica. En todo caso, Emilia Pérez ‘pelea’ por las otras categorías, principalmente, como Mejor dirección, Mejor película y Mejor actriz de reparto. “Durante años me entregué en cuerpo y alma a la familia de Emilia Pérez”, dice la actriz en su comunicado tras la noticia de su ausencia en la campaña del filme. “Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el ‘cancel culture’”.

A propósito del rechazo que generó en México el estreno de la película; en una entrevista a la que tuvo acceso La República, el director explicó por qué convocó a la actriz española para una película que, evidentemente, hablaría de la sociedad mexicana. El cineasta la eligió después de buscar a la protagonista entre varias artistas trans del país azteca. “Lo que me generaba problemas era que su transición era lo que más importaba en sus vidas. Admito que esto es extraordinario, pero cuando toma protagonismo, se vuelve intrusivo. Karla Sofía era actor antes de convertirse en actriz, pero hay una coherencia en su recorrido que resolvió el problema. Es ingeniosa, tiene una mente aguda y tiene un gran sentido del humor”. Sin embargo, los exabruptos de la española y los fallidos argumentos que dio en una entrevista a CNN, van en contra de su futuro en Hollywood. “Dada la enorme controversia que ha envuelto a Gascón en los últimos días con respecto a los comentarios que publicó en X (antes conocido como Twitter), ella no vendrá a la ciudad en absoluto”, dice THR sobre una nominada al Óscar que pierde brillo. La decisión habría sido de Netflix que tiene los derechos de distribución en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido