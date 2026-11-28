Película peruana 'Coquito' entra al top 10 de la cartelera, pero debuta con menos de 5.000 espectadores 'Coquito, la película' ya está disponible en cines a nivel nacional. La cinta revive la historia de Everardo Zapata, maestro cuyo libro acompañó el aprendizaje de millones de niños en Latinoamérica.

El estreno de ‘Coquito, la película’ en los cines peruanos puso nuevamente en el centro la historia de uno de los personajes más influyentes de la educación en Latinoamérica. La cinta inspirada en la vida del maestro arequipeño Everardo Zapata Santillana, creador del emblemático método de lectura que acompañó a generaciones enteras de estudiantes, inició su recorrido en la cartelera nacional con un lugar entre lo más visto del país.

El largometraje apuesta por rescatar el legado de una figura cuya obra trascendió y se convirtió en una herramienta de aprendizaje para millones de niños. En su primer día en las salas, la producción logró posicionarse dentro del ranking de taquilla en una semana marcada por la presencia de producciones internacionales. Su desempeño durante el fin de semana será determinante para medir el alcance de su propuesta entre los espectadores.

Así le fue en su estreno a la película peruana ‘Coquito’

Según informó el periodista, crítico de cine y especialista en taquilla Maykoll Calderón, ‘Coquito’ convocó cerca de 4.000 espectadores durante su primera jornada en cartelera y alcanzó el sexto puesto entre las películas más vistas del jueves 26 de noviembre, día en que se renovó la programación de los cines a nivel nacional.

La producción peruana quedó por detrás de títulos de gran alcance comercial como ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’, ‘La nueva Focker’, ‘La gran sangre: Ojo x ojo’, ‘Hechizo: Bienvenidos a Hexe’ y ‘Yo soy Rocky’. No obstante, consiguió asegurar un lugar dentro del Top 10 nacional en su primer día de exhibición, superando a otras cintas que también competían por la preferencia del público.

El desempeño durante los próximos días será clave para medir el impacto real de la cinta. De acuerdo con Calderón, la producción necesitaría de un buen “boca a boca” —es decir, de buenas recomendaciones entre los propios espectadores— para remontar durante el fin de semana.

Dirigida por Eduardo Guillot, ‘Coquito, la película’ cuenta con una conexión emocional con millones de personas que aprendieron a leer y escribir con el libro creado por Everardo Zapata, quien en agosto de 2026 celebró sus 100 años de vida. Precisamente, ese factor podría convertirse en su principal fortaleza. El filme ya se encuentra disponible en cines a nivel nacional en cadenas como Cineplanet, Cinemark y Cinépolis.