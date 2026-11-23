Película 'Ellas' cuestiona a cadenas de cine en Perú tras llegar a menos de 20 salas y con malos horarios La producción dirigida por Eduardo Mendoza de Echave cuestionó las condiciones de su estreno en Perú. Denunció pocas salas, horarios poco favorables y dificultades para llegar al público en otras ciudades.

'Ellas' llegó a los cines el jueves 19 de noviembre, pero afronta una serie de inconvenientes. Foto: Instagram

'Ellas' llegó a los cines el jueves 19 de noviembre, pero afronta una serie de inconvenientes. Foto: Instagram

La película peruana 'Ellas' hizo pública una denuncia sobre las condiciones en las que llegó a las salas comerciales del país. A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, la producción cuestionó la programación de sus funciones, la escasa cantidad de salas disponibles y los problemas de visibilidad que, según indicó, enfrentó con las principales cadenas de exhibición: Cineplanet, Cinépolis y Cinemark.

De acuerdo con el comunicado, el largometraje se estrenó en menos de 20 salas en todo el Perú, con funciones programadas en horarios totalmente desfavorables. La productora Séptimo Sello Producciones sostuvo que estas condiciones redujeron considerablemente sus posibilidades de encontrar espectadores y desarrollar una campaña de convocatoria. "No queremos privilegios. Queremos reglas claras", expresó la producción al explicar el alcance de su reclamo.

Pronunciamiento de 'Ellas' ante falta de salas y malos horarios en cines.

'Ellas' denuncia pocas salas y horarios poco favorables para su estreno en Perú

Uno de los principales cuestionamientos de la producción está relacionado con la cantidad de salas asignadas y la programación de las funciones. Para Séptimo Sello Producciones, llegar a menos de 20 espacios de exhibición en todo el territorio nacional representa una oportunidad limitada para que una película peruana pueda conectar con su público.

A esta situación se sumaron horarios que, según el pronunciamiento, dificultaban la asistencia de los espectadores. Las funciones de las 2.40 p. m. y 4.30 p. m., así como las de 10.20 p. m. y 11.00 p. m., fueron señaladas como ejemplos de una programación que reduce las posibilidades de convocatoria.

Horarios casi inaccesibles para el público.

La productora también cuestionó la falta de información anticipada sobre la distribución. Según explicó, en muchos casos los realizadores conocen las ciudades, salas y horarios de exhibición cuando faltan menos de 24 horas para el estreno. Esta situación impide comunicar oportunamente al público dónde podrá encontrar la película y cómo adquirir sus entradas.

Otro problema señalado fue la imposibilidad de organizar una preventa con una o dos semanas de anticipación. En determinados casos, la disponibilidad de entradas se habilita recién la noche anterior al lanzamiento comercial, lo que limita las oportunidades de generar expectativa, movilizar a los espectadores y asegurar un primer grupo de compradores.

¿Qué denunció 'Ellas' sobre Cineplanet, Cinépolis y Cinemark?

El pronunciamiento de Séptimo Sello Producciones también detalló situaciones particulares que, según afirmó, ocurrieron con las tres principales cadenas de cine del país. Los cuestionamientos abarcan desde la colocación de materiales publicitarios hasta cambios en la programación y el incumplimiento de acuerdos comerciales.

Caso Cinépolis

En el caso de Cinépolis, la productora indicó que semanas antes del estreno envió afiches, banners y otros recursos promocionales para su exhibición en las instalaciones. Sin embargo, denunció que estos materiales podían no ser recibidos, permanecer almacenados o simplemente no colocarse, incluso cuando la película ya estaba programada. También aseguró que hubo ocasiones en las que 'Ellas' ya se encontraba en cartelera, pero no aparecía con sus horarios en la página web de la cadena.

Cinépolis no registraba la película en su página web pese a que ya había sido estrenada.

La producción mencionó además la avant premiere que organizó en Cinépolis Larcomar. Según explicó, alquiló y pagó la sala, convocó al elenco, al equipo técnico y a diversas figuras del cine, la televisión y la cultura. El evento generó publicaciones y videos en redes sociales con presencia de la marca, pero, desde su perspectiva, ese esfuerzo no se tradujo en una consideración suficiente para la exhibición comercial del largometraje.

Caso Cineplanet

Con Cineplanet, el reclamo estuvo relacionado con una campaña publicitaria contratada para el primer fin de semana de estreno. La productora aseguró que pagó un POP UP para la página web de la cadena, cuya publicación había sido confirmada para el sábado y domingo.

No obstante, sostuvo que la pauta no apareció en las fechas acordadas y que, después de presentar su reclamo, recibió la comunicación de que sería difundida el domingo y lunes.

Problemas con Cineplanet.

"¿Es lo mismo tener visibilidad un sábado que un lunes?", cuestionaron, al referirse a la modificación de las fechas. La empresa también planteó interrogantes sobre el cumplimiento de los compromisos comerciales previamente confirmados y pagados.

Caso Cinemark

Por otro lado, el caso de Cinemark estuvo relacionado con la programación de 'Ellas' en su sede de Angamos. Según el comunicado, la película no figuró en cartelera el jueves, tuvo funciones el viernes, salió de programación el sábado y volvió a aparecer el domingo.

Denuncian cambios en las funciones en Cinemark.

La productora señaló que estos cambios dificultaron la comunicación con los espectadores y la planificación de actividades para convocar público.

'Ellas' no llegó a siete ciudades fuera de Lima pese a tenerlo previsto

Otro de los puntos más relevantes de la denuncia está relacionado con la distribución regional. Séptimo Sello Producciones indicó que el plan inicial contemplaba que 'Ellas' llegara al menos a siete ciudades fuera de Lima. Sin embargo, finalmente no consiguió exhibiciones en ninguna otra región del país.

La productora remarcó que una película puede invertir años de trabajo en su desarrollo y producción y, aun así, encontrarse con oportunidades muy limitadas para llegar a sus espectadores. En ese sentido, recordó que el largometraje fue ganador de los estímulos del Ministerio de Cultura y recibió el Premio Especial del Jurado en la Competencia Peruana del 30.º Festival de Cine de Lima PUCP.

Asimismo, destacó su participación en festivales internacionales como los de La Habana, Cuenca e Ícaro, además de los comentarios positivos que, según señaló, recibió de espectadores, críticos y líderes de opinión.