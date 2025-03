Cine peruano: presentan 'La boca del lobo: la versión del Gobierno'

Con escenas censuradas para reflejar lo que sería el cine peruano con la ley que promueve el Congreso, los cineastas proyectaron ayer una versión del filme de Francisco Lombardi, ‘La boca del lobo – La versión del Gobierno’. Esta vez, en la película, las imágenes de las atrocidades cometidas por el teniente Roca fueron editadas.

En el conversatorio previo al que asistimos, la directora Rossana Díaz Costa señaló que el pedido de los gremios de cineastas peruanos es archivar el proyecto de ley que inició con la criticada ‘ley Tudela’ y que continuó con propuestas como la de Patricia Juárez, de la bancada de Fuerza Popular. “Salieron varios otros proyectos de ley de diferentes congresistas. Desde cosas muy pequeñitas que, de repente, no afectaban al curso de la historia de nuestro cine, hasta cosas ya más complicadas, como un proyecto de ley que salió por ahí completamente disparatado, que ya hablaba directamente de la censura, por ejemplo, que era un proyecto solamente y exclusivamente para hablar de la censura”, dijo la directora de Un mundo para Julius.

PUEDES VER: “Hagamos películas en las que se denuncie”

La llamada ‘ley anticine’ fue aprobada por los parlamentarios en junio de 2024. “El cine es arte y es industria, sin embargo, no se puede dejar de lado el componente artístico. Además, este proyecto tiene un artículo que hace una censura a los proyectos que postularían a los incentivos. El cine no es una industria que hace zapatos con el respeto que le tengo a los zapateros”, señaló Susel Paredes al oponerse a que se aprobara sin pasar por la comisión de Cultura.

Sin embargo, 59 votaron en contra de que el proyecto pase a dicha comisión. Si bien, Dina Boluarte observó la ley (porque no tuvo el visto bueno del ministerio de Economía), podría ser aprobada, en cualquier momento, por insistencia.

“Todo el mundo está al tanto de todos los temas de censura que se han dado en Lima sobre todo, pero también han pasado cosas en Arequipa, en Cusco, etcétera. A todo nivel, desde la censura, por ejemplo, a dar el premio a Rafael Dumett, que ha sido el ganador del Premio Nacional de Literatura, porque él ha hablado mal del gobierno en sus redes, así por razones tan sencillas como esas”, agregó la directora. “Pero con el cine, ellos tienen varias maneras de aplicar la censura, desde una ley de cine, que eso ya sería trágico, hasta, por ejemplo, el plan anual de estímulos, que el año pasado ya intentaron poner censura y nosotros hemos protestado”.

Los cineastas plantean que el escenario sería anticonstitucional y antidemocrático, pero un discurso que se repite - y que parece que ha calado en algunos sectores- es que el Estado no debe financiar el cine. “Los partidos conservadores siempre están diciendo que con los impuestos se está financiando el ‘cine caviar’, ese es el discurso, ¿no? (Pero) de cada sol que se invierte, se devuelve 1,8 soles. No es un regalo, no es un bono. Además de lo económico, que no debe ser lo más importante, nosotros, como seres humanos, tenemos derechos culturales; en todo país civilizado se habla de eso. El Estado nos debe dar cultura y educación”.

El director de Yana-Wara, Tito Catacora y la directora de Canción sin nombre, se han pronunciado y sostienen que hay un intento de dejar que se “expresen libremente” y de “silenciar” para reescribir la historia. Sobre la campaña que iniciaron y que lleva como etiqueta #noalaleyanticine, Gabriel Quispe de APRECI, comentó. “No solo debemos defendernos con argumentos legales y políticos, sino que también con las imágenes, que son esencia de nuestro oficio. Es un rechazo total a la censura del gobierno y de la política intolerante contra la libertad de expresión”.