“Papá Youtuber”: Carlos Carlín es protagonista de nueva comedia de Villarán y Ladines

-Fernando, para tu primer largometraje (Viejos amigos) te inspiraste en un funeral al que acudiste, en el caso de “Papá Youtuber”, ¿cuál es su génesis?

FV: “Papá Youtuber” tiene una génesis distinta en realidad; es una idea que no es nuestra, sino de Jaime Herrera, que llegó con esa propuesta a un taller de guion hecho por Gonzalo. Precisamente, este curso coincidió con el inicio de nuestra productora Funny Games Films; cuando escuchamos la idea de que un padre -por cuestiones económicas- llega al punto de ser youtuber, nos pareció buen tema, y luego lo llevé a mi propia vida.

Te has logrado identificar con la historia entonces…

FV: Al principio pensé que iba a contar una historia muy alejada a la que vivimos, pero cuando empecé a ver mis propios problemas de padre de familia, la historia comenzó a tomar forma. Gonzalo me hizo la inducción sobre el universo de Youtube, porque él ya tenía experiencia por su serie “Los cinéfilos”, y cuando investigué me percaté que ser youtuber era un medio de supervivencia.

-Gonzalo, ¿podrías contarnos sobre la creación de Funny Games Films?

GL: Es una productora que tenemos Fernando y yo, la tenemos desde enero del año pasado. Hace referencia a “Funny Games” del director Haneke. Nuestra idea principal es hacer películas de comedia en serio, de calidad; particularmente siento que la comedia está subvalorada como género, por eso intentamos revalorarla modestamente. Tenemos historias muy personales; por ejemplo, Fernando tiene una comedia de humor negro que se llama “Perro de prensa” (en desarrollo), la mía es “Muerto de risa” (con guion casi finalizado), son proyectos más personales, con otro tipo de humor, y tenemos películas más familiares como “Papá Youtuber”, que tiene referencias de films con la que nosotros hemos crecido.

- ¿Cuáles son esas referencias fílmicas?

FV: Vimos “This is 40”, “Mamá se fue de viaje”, el “Padre de la novia”, entre otras muchas; y para saber cómo diferenciar “Papá Youtuber” de otro tipo de comedia, nos preguntamos ¿cómo definimos una comedia familiar?, ¿cuál es el tono que debe tener?, ¿qué tan blanca tiene que ser?, ¿qué temas toca? Por esas interrogantes vimos que una película familiar toca los temas del desempleo de los padres, de la familia que crece en número y de los hijos que crecen en edad.

- ¿Fue difícil convencer a Carlos Carlín, protagonista de la película, de participar?

FV: La verdad que no. Nos conocimos, les comentamos un poco del proyecto, les contamos lo que habíamos hecho antes y aceptó. Creemos que confió en nuestros antiguos trabajos y, gracias a él hemos recibido el apoyo de empresas que se están sumando a la película

- ¿Cómo va el proceso de distribución de Papá Youtuber?

FV: Ya tenemos un contrato con Cinecolor (distribuidora de Disney en Perú). Ellos están entrando como coproductores de la película y además se encargarán de la distribución. Ya tenemos fecha de estreno, es el jueves 11 de abril de 2019.

-Gonzalo ha dirigido una comedia y con Papá Youtuber ha coescrito dos, y Fernando se va por su segunda comedia como director, ¿ello significa que sus carreras irán por esa dirección?

GL: A mí me encantan todos los géneros. Siempre he dicho que quiero hacer terror y acción, pero depende de lo que sienta en el momento y también de lo que se pueda hacer, debido a que algunos géneros son muy caros de hacer para nosotros (al menos por ahora); de hecho lanzaremos más adelante “Muerto de risa” que no es barata y es una comedia. (Risas)

FV: (Risas) No discrimino ningún tipo de género. De hecho también estoy escribiendo “Perro de prensa”, que tiene tonos de comedia, pero es una película de humor negro, y también estoy escribiendo una de suspenso y terror para después. La idea de Funny Games es que hagamos comedia, pero también otras películas que no son tan abiertas a todo público, esperemos que “Papá Youtuber” nos sirva como un paraguas para poder financiar unas próximas producciones

-Por otro lado, Gonzalo, unos amigos me piden que te pregunte si regresará Los cinéfilos y si te molesta que te consulten eso…

GL: No, para nada. Es bonito que siempre pregunten eso porque ello quiere decir que hay cariño por un producto que funcionó. Siento que el grupo hizo algo bien con Señor Z.

-Y no han pensado seguir Los cinéfilos con tu propia productora luego de que realices las películas ya programadas…

GL: De hecho, hubo un intento. Pero recordemos que cuando dejó de emitirse Los cinéfilos, ya habíamos hecho 64 capítulos y queríamos irnos en un buen momento, y no ganábamos mucho dinero por ello (risas), lo hacíamos porque nos gustaba y había un público, pero dejábamos de lado otras cosas y perdíamos oportunidades. Hemos conversado muchas veces sobre el regreso, pero también tendría que venir una marca para regresar a lo grande.

-Fernando, ¿te animarías a realizar otra película biográfica como cuando dirigiste “Guerrero”?

FV: Creo que en estos momentos busco historias que quisiera contar. En el caso de Guerrero fue una producción de Tondero y yo la dirigí, pero no fue un proyecto que haya salido de mi sensibilidad. Con Gonzalo estamos buscando hacer cosas que nos provoque contar, obviamente no me cierro en contar la historia de ningún deportista, pero me gustaría decir en una película de ese tipo algo distinto de lo que se haya dicho o que se conozca del personaje.

*El largometraje narra la historia de un padre de familia que pierde el trabajo (lo despide un jefe millennial) y descubre que puede hacer dinero a través de Youtube con videos virales. En el reparto de “Papá youtuber” estarán grandes actores como Carlos Carlín, Gianella Neyra, Paul Vega, Manuel Gold, Emilram Cossio, Ebelyn Ortiz, etc.

Entrevista publicada el 01/09/2018.