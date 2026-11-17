Carlos Orozco lanza dura crítica a ‘La gran sangre: Ojo x Ojo’ pese a éxito en taquilla: "Película sumamente decepcionante" El streamer Carlos Orozco asegura que la película no cumplió con sus expectativas y señala debilidades en el casting y ritmo, comparándola desfavorablemente con la serie original.

'La gran sangre: Ojo x Ojo' se ha convertido en el mejor estreno del cine peruano del 2026 y si sigue llevando más gente a los cines, podría ser el filme nacional más taquillero del año. Si bien la producción escrita por Aldo Miyashiro y dirigida por Jorge Carmona ha tenido buenos comentarios por parte del público y también por algunos cinéfilos; los cuestionamientos no faltaron y esta vez llegaron por parte de Carlos Orozco.

En su pódcast del lunes 16 de noviembre, Carlos Orozco, quien critica a Christian Cueva por lucir relojes valorizados en más de S/ 640 mil, indicó que le parece extraño que no haya un especialista del séptimo arte que analice con objetividad lo bueno y lo malo de 'La gran sangre: Ojo x Ojo'.Para el streamer, muchos de ellos tendrían miedo a ser vetados por Tondero o que los acusen de irse contra el cine peruano. "No hay ningún crítico especializado con cierto peso en esta escena que haya salido con la solvencia de decir ‘qué buena pela’", manifestó.

Carlos Orozco cuestiona 'La gran sangre: Ojo x Ojo'

Carlos Orozco, quien cuestionó a Jorge Benavides por sketch con fujimorista Rosángella Barbarán, aseguró que como fan de la serie, 'La gran sangre: Ojo x Ojo' no cumplió con sus expectativas. "Fui y la verdad es que me pareció una película sumamente decepcionante, larga para empezar", indicó antes de revelar por qué no le gustó el filme protagonizado por Carlos Alcántara, Aldo Miyashiro y Pietro Sibille.

Además, el dueño de La Roro aclaró que no tiene nada personal contra la historia que regresa a las pantallas después de dos décadas. "Mi crítica puede ser punzante, pero nunca será mala leche y si lo es, es solo para amenizar", añadió indignado, ya que él se consideraba fan de la serie emitida entre el 2006 y 2008.

"Lo que te puedo dar son recursos técnicos directos. Tres puntos claves tenía la serie de 'La gran sangre', porque a diferencia de otros, yo sí he visto la serie también. Yo también era nene cuando veía al Dragón, al Mandril, al Cobra y a los demás. Lo veía en Latina todas las noches. Claro que sí. He visto las cuatro temporadas, las diosas malditas, el Conde, todo lo demás", manifestó delante de Daniel Marquina y Macla Yamada, quienes no añadieron su punto de vista.

Para Carlos Orozco, el filme estrenado el 12 de noviembre en cines tiene puntos débiles con respecto a la serie. "Tres cosas tenía 'La gran sangre': ritmo, calle y un casting de pu** madre. Lo primero voy con el casting porque venía desde misterio. Te daba caras nuevas, caras marrones. Te daba la Seca, te daba el Verdes, Iván Chávez, obra grandísima. ¿En qué momento pasaron de pronto a ponernos villanos blancos?", indicó molesto.