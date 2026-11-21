'Sobre el acantilado', película coproducida por Michelle Alexander, gana doble premio en prestigioso festival internacional de cine La película 'Sobre el acantilado' dejó en alto el nombre del Perú en el Festival Black Nights de Tallin. Michelle Alexander, líder de Del Barrio Producciones, celebró el doble premio.

La película 'Sobre el acantilado' es dirigida por Enrica Pérez y protagonizada por Bianca Buchelli y Renata Canales. | Foto: composición LR/Instagram

La película 'Sobre el acantilado' es dirigida por Enrica Pérez y protagonizada por Bianca Buchelli y Renata Canales. | Foto: composición LR/Instagram Foto: composición LR/Instagram

El recorrido internacional de 'Sobre el acantilado' acaba de alcanzar uno de sus momentos más importantes. La película dirigida por la cineasta peruana Enrica Pérez consiguió captar la atención de la industria durante su participación en el Festival de Cine Black Nights de Tallin, considerado uno de los encuentros cinematográficos más relevantes de Europa.

La producción, realizada entre Perú, México y Suiza, representa además un paso significativo para varias de las empresas y profesionales involucrados en el proyecto. Entre ellas figura Del Barrio Producciones, compañía de Michelle Alexander, que apostó por el largometraje como parte de su incursión en la industria cinematográfica tras años de trayectoria en televisión.

Película peruana 'Sobre el acantilado' gana en uno de los festivales internacionales más importantes

'Sobre el acantilado' obtuvo el Gran Premio a Mejor Película de la competencia oficial del Festival Black Nights de Tallin (PÖFF), certamen de categoría A acreditado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos (FIAPF). El reconocimiento convirtió a la producción peruana en una de las grandes protagonistas de la trigésima edición del encuentro realizado en Estonia.

El éxito no terminó allí. Bianca Buchelli, encargada de interpretar a Ana, también fue distinguida con el premio a Mejor Actriz por su trabajo en la cinta. De esta manera, la película regresará con dos de los galardones más importantes otorgados por el jurado del festival. La obra escrita y dirigida por Enrica Pérez logró destacar en una competencia que reunió producciones de distintos países y que cada año sirve como plataforma para algunos de los títulos más comentados del cine independiente y de autor.

La película 'Sobre el acantilado' es dirigida por Enrica Pérez y protagonizada por Bianca Buchelli y Renata Canales.

Equipo de 'Sobre el acantilado' celebra su doble premio

Tras el anuncio de los resultados, comenzó a circular en redes sociales un video con los instantes exactos en los que 'Sobre el acantilado' era proclamada ganadora del máximo premio del festival. Las imágenes muestran la emoción de Enrica Pérez y de la productora Enid 'Pinky' Campos, quienes celebraron el logro junto al equipo de la película.

Michelle Alexander y Del Barrio Producciones también destacaron la noticia a través de sus historias en redes sociales, donde resaltaron la importancia de los reconocimientos obtenidos por el largometraje. Para la empresa vinculada a la reconocida productora, el proyecto representa un hito dentro de su expansión hacia el cine.

El premio recibido por Bianca Buchelli también generó comentarios positivos entre los seguidores de la producción, que durante los últimos meses acompañaron el recorrido internacional de la cinta en diversos espacios especializados.

La película 'Sobre el acantilado' es dirigida por Enrica Pérez y protagonizada por Bianca Buchelli y Renata Canales.

'Sobre el acantilado': una historia de fe, deseo y conflicto en la Lima de los años 40

Ambientada en la Lima de la década de 1940, 'Sobre el acantilado' sigue la historia de Ana, una adolescente de 16 años que estudia en un internado católico femenino frente al mar. Devota y disciplinada, sueña con convertirse en santa hasta que la llegada de Rebecca, una nueva alumna de carácter libre e impredecible, altera por completo su mundo.

A partir de ese encuentro, la película explora tensiones emocionales, conflictos de identidad y sentimientos que chocan con las rígidas normas de la época. La relación entre ambas jóvenes introduce además un evidente subtexto de atracción que se convierte en uno de los ejes centrales de la historia.

El largometraje cuenta con las actuaciones de Bianca Buchelli, Renata Canales, Liliana Trujillo, Amaranta Kun y Vanessa Demichelli. Aunque aún no existe una fecha confirmada para su estreno comercial en Perú, el doble triunfo conseguido en Tallin ha elevado la expectativa alrededor de una producción que ya figura entre los mayores logros recientes del cine peruano en el extranjero.