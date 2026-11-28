En diciembre llegaban las brisas, serie de Netflix protagonizada por Jason Day: sinopsis, reparto e historia Conoce todos los detalles sobre la nueva miniserie de Netflix inspirada en la novela de Marvel Moreno, su fecha de estreno y el elenco estelarizado por Jason Day.

Netflix se prepara para cerrar el año con una producción latinoamericana de época. Se trata de 'En diciembre llegaban las brisas', una miniserie colombiana de ocho episodios que contará con la participación del actor peruano Jason Day.

La ficción llegará al catálogo de la plataforma el próximo 4 de diciembre de 2026. Ambientada en la ciudad de Barranquilla, la historia aborda temas como el deseo, los secretos y el cuestionamiento de las normas sociales que marcaron la vida de las mujeres a mediados del siglo XX.

¿De qué va 'En diciembre llegaban las brisas'?

Ambientada en la Barranquilla de 1958, la trama sigue a cuatro jóvenes de la alta sociedad colombiana que crecen bajo estrictas convenciones familiares. En una sociedad donde el futuro de las mujeres parece estar predestinado al matrimonio, cada una experimentará deseos que desafían las reglas impuestas por su entorno.

Frente a las presiones sociales de la época, las protagonistas encontrarán en su amistad un refugio para afrontar las dificultades y luchar por su libertad. La serie retrata así el vínculo entre cuatro mujeres que buscan tomar sus propias decisiones y construir un destino distinto al que otros han trazado para ellas.

¿Quiénes son los que estelarizan la próxima apuesta de Netflix?

El grupo protagónico está conformado por Francisca Estévez (Catalina), Daniella Reyes (Lina), Valentina Duque (Beatriz) y Melanie Dell’Olmo (Dora). A este elenco se suma el actor peruano Jason Day, quien continúa participando en producciones colombianas para plataformas de streaming.

El connacional también formó parte de otras producciones, como el drama colombiano 'Jugar con fuego' (2019). Asimismo, compartió elenco con Carmen Villalobos y Laura Londoño en el thriller 'La huésped' (2025).

Esto es lo que debes saber de la adaptación de la novela de Marvel Moreno

La producción de Netflix está inspirada en la novela homónima de Marvel Moreno, una de las escritoras más reconocidas de la literatura colombiana. La obra presenta una mirada crítica a la sociedad patriarcal de la segunda mitad del siglo XX a través de las experiencias personales de sus protagonistas femeninas.

Para trasladar este universo literario a la pantalla, el proyecto contó con Angélica Guerra y Adriana Aparicio como showrunners. La dirección de los ocho episodios estuvo a cargo de Claudia Pedraza y Rafael Martínez.