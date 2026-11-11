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'Anestesia': de qué trata, reparto y lo que debes saber de la nueva serie polaca de drama médico que triunfa en Netflix

La serie polaca 'Anestesia' combina drama médico y dilemas éticos, destacándose entre los títulos más vistos de Netflix. Su trama explora las consecuencias de decisiones cruciales.

La serie 'Anestesia' tiene 8 capítulos en Netflix.
La serie 'Anestesia' tiene 8 capítulos en Netflix. | Foto: NetflixFoto: Netflix
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Entre los estrenos recientes de Netflix, una producción llegada desde Polonia comenzó a destacar silenciosamente hasta abrirse espacio entre los títulos más vistos de la plataforma. Se trata de 'Anestesia', una serie que mezcla drama médico, dilemas éticos y segundas oportunidades.

Lejos de centrarse únicamente en los casos clínicos, la ficción pone el foco en las consecuencias de una decisión que cambia varias vidas. La apuesta europea, con una temporada de ocho episodios, se ha convertido en una de las sorpresas del momento dentro del catálogo de streaming.

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¿De qué trata 'Anestesia' y por qué se convirtió en una de las sorpresas de Netflix?

Más que una serie sobre procedimientos médicos, 'Anestesia' construye su historia alrededor de las consecuencias de una decisión que sale mal. La ficción polaca, disponible en Netflix desde el 4 de noviembre, toma como punto de partida la caída de un reconocido neurocirujano que pasa de ocupar un lugar privilegiado dentro de la medicina a enfrentarse a las dudas sobre su propia capacidad profesional.

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La producción explora cómo un error puede alterar la vida de quienes toman decisiones bajo presión. Mientras intenta recuperar su carrera en un entorno completamente distinto al que conocía, el protagonista debe convivir con la desconfianza de sus nuevos colegas, cuestionamientos éticos y un sistema que no siempre deja espacio para actuar según las convicciones personales.

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Reparto de 'Anestesia', episodios y quiénes participan en la producción

La serie 'Anestesia' está encabezada por Leszek Lichota, actor encargado de dar vida al médico Dawid Łazarz. Junto a él aparecen Aleksandra Popławska y Karolina Gruszka en los papeles principales, acompañados por un elenco integrado por Dorota Kolak, Krzysztof Stelmaszyk, Masza Wągrocka, Wasyl Wasylik y Karol Biskup.

La primera temporada consta de 8 capítulos de entre 45 y 53 minutos. Detrás de cámaras, la dirección recae en Łukasz Ostalski, mientras que el desarrollo de la historia estuvo a cargo de Dana Łukasińska, Marcin Ciastoń, Bartosz Janiszewski y Beata Halastra. Además, la producción contó con la colaboración del médico y productor estadounidense Neal Baer, conocido por su trabajo en ‘ER’, quien participó como asesor creativo para aportar mayor autenticidad a los conflictos hospitalarios que atraviesan la trama.

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