Tras la llegada de Robert Pattinson como James Bond: dónde ver las 25 películas de la saga completa La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond abre una nueva etapa para la icónica franquicia tras la despedida de Daniel Craig. Conoce dónde ver las películas del agente 007 online.

La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond marca el inicio de una etapa inédita para una de las franquicias más influyentes de la historia del cine. Tras años de especulaciones sobre quién heredaría el icónico papel que dejó Daniel Craig, finalmente el actor británico fue el elegido para tomar el relevo del agente 007.

El anuncio también despertó el interés de miles de seguidores que buscan volver a recorrer la evolución del personaje, desde las primeras aventuras protagonizadas por Sean Connery hasta las producciones más recientes. Para quienes desean ponerse al día antes del debut de Pattinson, existe una opción que reúne prácticamente toda la historia cinematográfica de Bond en un solo lugar.

Robert Pattinson abre una nueva era para el agente 007

La designación de Robert Pattinson pone fin a meses de rumores alrededor del futuro de la saga. El actor, que alcanzó fama mundial gracias a la franquicia ‘Crepúsculo’ y consolidó su carrera con producciones como ‘Batman’, asumirá el desafío de interpretar a uno de los personajes más reconocibles de la cultura popular.

Su nombre formó parte de una lista de candidatos finalistas que incluyó a otros intérpretes como Josh O'Connor, Callum Turner, Jack Lowden y Nicholas Hoult, quien en 2019 también llegó a última instancia en el casting para ‘Batman’ antes de que Pattinson se quedara con el papel. Sin embargo, los productores apostaron por una figura con experiencia tanto en grandes producciones comerciales como en proyectos de perfil autoral, una combinación que podría marcar el tono de esta nueva etapa del espía creado por Ian Fleming.

¿Dónde ver online todas las películas de James Bond?

Quienes quieran revisar la historia completa de James Bond pueden encontrar las películas de la franquicia en Prime Video, plataforma que reúne las distintas etapas del agente 007, desde los clásicos protagonizados por Sean Connery hasta la despedida de Daniel Craig. El servicio permite acceder a los títulos más representativos de la saga y seguir la evolución de uno de los personajes más influyentes del cine de acción y espionaje.

Además de la suscripción directa a Prime Video, los clientes de DGO que cuentan con el Plan Streaming pueden acceder al catálogo desde la misma plataforma, ya que incluye este servicio dentro de su propuesta de entretenimiento. Para quienes aún no son usuarios, Prime Video ofrece una prueba gratuita de siete días, una alternativa para explorar su contenido y ponerse al día con las aventuras del agente secreto antes de la llegada de Robert Pattinson a la franquicia.

Los actores que interpretaron a James Bond y sus títulos más recordados