'Amor disfrazado': ¿cuántos capítulos tendrá el k-drama y cuándo se estrena su final? El k-drama 'Amor disfrazado' se acerca a su recta final tras la revelación de una verdad que cambiará la relación de los protagonistas. La serie es protagonizada por Im Si Wan y Seol In Ah.

La cuenta regresiva para el desenlace de 'Amor disfrazado' ya comenzó. El k-drama de tvN, protagonizado por Im Si Wan y Seol In Ah, atraviesa su etapa más decisiva luego de varias semanas en las que el misterio sobre la identidad de su protagonista mantuvo en vilo a los espectadores. La serie se ha convertido en uno de los títulos coreanos más comentados de la temporada gracias a una historia que mezcla investigación, romance y secretos difíciles de sostener.

El interés por la producción volvió a dispararse tras los acontecimientos del episodio más reciente, que modificaron por completo la dinámica entre sus personajes principales. Con el conflicto al borde de estallar y varias preguntas aún sin respuesta, muchos seguidores buscan saber cuántos episodios restan por emitir y cuándo llegará el esperado capítulo final.

¿Cuántos capítulos tendrá 'Amor disfrazado'?

Basada en un popular webtoon, ‘Amor disfrazado’ fue concebida como una serie de 12 episodios. Desde su estreno, el drama ha mantenido una emisión de dos capítulos por semana en Corea del Sur a través de tvN, mientras que el público internacional puede seguir la historia en simultáneo mediante Amazon Prime Video.

Lejos de extender su trama con conflictos secundarios, 'Love in Disguise' (título en inglés) ha apostado por un relato de ritmo rápido. La historia sigue a Kang Jae Hee, una detective que asume una identidad masculina para acercarse a Yoon Yi Jun, heredero de un poderoso conglomerado vinculado a una investigación por asesinato. Lo que comenzó como una misión encubierta terminó por abrir paso a una relación marcada por las dudas, los sentimientos y las constantes revelaciones.

¿Cuándo se estrena el final de 'Amor disfrazado'?

Alerta de spoilers. El capítulo más reciente de ‘Amor disfrazado’ entregó una de las escenas más esperadas por los fans. Después de semanas de dilema emocional, Yoo finalmente descubrió que Kang es una mujer, un giro que cambió el rumbo de la historia y dejó a los protagonistas frente a frente con la verdad.

Sin embargo, las consecuencias no tardarán en llegar. Según el adelanto oficial, la detective Kang intentará acercarse a Yoo para pedir perdón por el engaño que sostuvo para hacerse pasar por su secretario personal, aunque todo indica que sus esfuerzos no tendrán éxito inmediato y que el heredero multimillonario seguirá adelante con su compromiso con Lee Si A. Con el conflicto en su punto más alto y varios asuntos pendientes por resolver, la serie emitirá su episodio final el 24 de noviembre de 2026, fecha elegida para cerrar una de las ficciones coreanas que más conversación ha generado entre los seguidores de los k-dramas esta temporada.