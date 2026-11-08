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Cine y series

'El señor de los anillos: los anillos del poder' temporada 3: fecha y hora de estreno de cada episodio en Amazon Prime

La tercera temporada de 'El señor de los anillos: los anillos del poder' llegará en noviembre de 2026 con ocho capítulos distribuidos en tres fechas. Conoce el calendario y los horarios de estreno.

La serie llega a Amazon Prime el próximo 11 de noviembre. Foto: Difusión
La serie llega a Amazon Prime el próximo 11 de noviembre. Foto: Difusión
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La espera por el regreso de la Tierra Media llegará a su fin en noviembre de 2026. La serie 'El señor de los anillos: los anillos del poder' estrenará su tercera temporada en Amazon Prime Video con una programación especial que distribuirá sus ocho episodios en tres jornadas. Los primeros cuatro capítulos estarán disponibles el miércoles 11, mientras que los siguientes llegarán en las dos semanas posteriores.

Esta nueva entrega retomará los acontecimientos de la historia después de un salto temporal de cinco años. En ese escenario, Sauron continuará desarrollando sus planes desde Mordor, mientras la producción apuesta por ampliar los conflictos de poder, la fantasía épica y las consecuencias de las decisiones de sus protagonistas.

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¿Cuándo salen los capítulos de 'El señor de los anillos: los anillos del poder'?

La temporada 3 de 'El señor de los anillos: los anillos del poder' estará compuesta por ocho episodios, cuyo estreno en Amazon Prime Video se realizará durante noviembre de 2026. A diferencia de un lanzamiento semanal tradicional, la plataforma presentará los capítulos en tres fechas diferentes, con una primera tanda de cuatro entregas y dos posteriores de dos episodios cada una.

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El calendario confirmado contempla las siguientes jornadas:

  • Miércoles 11 de noviembre de 2026: estreno de los episodios 1, 2, 3 y 4.
  • Miércoles 18 de noviembre de 2026: lanzamiento de los capítulos 5 y 6.
  • Miércoles 25 de noviembre de 2026: llegada de los episodios 7 y 8, que conformarán el final de temporada.

La decisión de publicar cuatro capítulos durante la primera jornada responde a una estrategia creativa del equipo responsable de la ficción.

Patrick McKay, showrunner de la producción, explicó a GamesRadar que buscaban que toda la temporada estuviera disponible antes de las celebraciones de fin de año, de modo que los espectadores tuvieran la posibilidad de disfrutarla de manera continua.

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Horario de estreno de cada episodio de 'El señor de los anillos: los anillos del poder'

Los nuevos capítulos de 'El señor de los anillos: los anillos del poder' tendrán horarios de lanzamiento diferentes según el país y su respectiva zona horaria. En Estados Unidos, el estreno está programado para las 12.00 a. m. del horario del Pacífico (PT) y las 3.00 a. m. del horario del Este (ET), durante los miércoles establecidos en el calendario.

Para Latinoamérica, el horario variará entre las 2.00 y las 5.00 de la madrugada, mientras que en España los episodios estarán disponibles a partir de las 9.00 a. m. Estas son las horas previstas para acceder a cada tanda de capítulos en Amazon Prime Video:

País o regiónHora de estreno
Estados Unidos12:00 a. m. (PT) / 3:00 a. m. (ET)
México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica2:00 a. m.
Perú, Colombia, Panamá y Ecuador3:00 a. m.
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico4:00 a. m.
Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil5:00 a. m.
España9:00 a. m.

La tercera temporada de 'El señor de los anillos: los anillos del poder' podrá verse exclusivamente a través de Amazon Prime Video. Para acceder a los nuevos capítulos, será necesario contar con una suscripción activa al servicio de streaming.

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