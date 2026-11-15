'Amor disfrazado', capítulos 9 y 10: ¿a qué hora se estrenan y dónde ver el k-drama online? La serie surcoreana ‘Amor disfrazado’ se acerca a su desenlace con el estreno de los capítulos 9 y 10. La tensión romántica y el misterio aumentan en estos nuevos episodios.

La recta final de ‘Amor disfrazado’ cada vez está más cerca. Tras ocho episodios marcados por tensiones románticas y un crimen por resolver, el popular k-drama protagonizado por Im Si Wan y Seol In Ah continúa esta semana con dos nuevos capítulos que prometen elevar aún más el interés de los fanáticos.

A medida que la historia avanza hacia su desenlace, muchos seguidores buscan conocer los horarios de estreno y las opciones disponibles para ver la serie desde Latinoamérica. Los episodios 9 y 10 llegarán en las próximas horas como parte de la programación semanal de la producción surcoreana.

¿Cuándo y a qué hora se estrenan los capítulos 9 y 10 de 'Amor disfrazado'?

El capítulo 9 de ‘Amor disfrazado’ se estrena este lunes 16 de noviembre de 2026. La serie mantiene su transmisión original a través de tvN en Corea del Sur, donde se emite a las 8.50 p. m. (KST), horario que equivale a las 6.50 a. m. del mismo día en países como Perú, Colombia y Ecuador. Pocos minutos después, se libera en la plataforma internacional de transmisión.

Según la programación difundida para el drama, el episodio 10 llegará un día después, el martes 17 de noviembre.

¿Dónde ver online 'Amor disfrazado' y qué pasará en el capítulo 9?

Los episodios de ‘Amor disfrazado’ se encuentran disponibles de manera oficial a través de Amazon Prime Video, plataforma que incorpora los nuevos capítulos para los suscriptores de su servicio. Quienes aún no cuentan con una membresía pueden revisar la disponibilidad de planes, que incluyen un período de prueba gratuito que Amazon suele ofrecer a nuevos usuarios, sujeto a condiciones y vigencia en cada país.

Atención: esta sección contiene spoilers. Los adelantos del capítulo 9 anticipan nuevas complicaciones para los protagonistas, luego de que el millonario heredero Yoo Ji Yoon descubriera que su secretario personal, de quien está enamorado, Kang Jae Hee, es en realidad una mujer. La trama se enfocará en las consecuencias de los secretos y en las decisiones que podrían alterar la historia en la etapa final.