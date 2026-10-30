La diplomacia peruana ante la exigencia de su tiempo, por Óscar Maúrtua de Romaña

En esa dinámica surgen preguntas inevitables: ¿qué tan valiosa es la persistencia del Coyote? ¿Qué podemos aprender de la fe con la que enfrenta cada nuevo fracaso? Tal vez sea precisamente la repetición de la derrota lo que convierte esta historia en algo más que una comedia absurda.

Miércoles 28 de Octubre del 2026 · 11:05h