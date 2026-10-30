Conviene dejar algo claro: el contexto político estadounidense no equivale a la realidad peruana. Las valoraciones estadounidenses sobre supuestas amenazas a la seguridad responden, en gran medida, a consideraciones subjetivas de competencia geopolítica.
Los controles de precios pueden aliviar problemas inmediatos, pero también reducir la oferta de vivienda, restringir el crédito y dificultar la contratación formal.
"Los valores, la gobernanza y la independencia del Perú deben permanecer en manos de los propios peruanos, no del Partido Comunista Chino y, sí, tampoco del gobierno de los Estados Unidos"
En esa dinámica surgen preguntas inevitables: ¿qué tan valiosa es la persistencia del Coyote? ¿Qué podemos aprender de la fe con la que enfrenta cada nuevo fracaso? Tal vez sea precisamente la repetición de la derrota lo que convierte esta historia en algo más que una comedia absurda.