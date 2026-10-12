¿Quién es quién en 'Bajo la superficie'? Lista completa de actores y personajes de la nueva miniserie éxito de Netflix

'Bajo la superficie' es una de las series favoritas de Netflix en los últimos días. Foto: Captura YouTube

'Bajo la superficie' es una de las series favoritas de Netflix en los últimos días. Foto: Captura YouTube

La producción 'Bajo la superficie', conocida internacionalmente como Below, presenta una historia de misterio que combina una amenaza marina, tensiones familiares y los conflictos de una comunidad pesquera de Terranova, Canadá. La miniserie de Netflix desarrolla su trama en un pueblo donde la aparición de una criatura desconocida pone en peligro la tranquilidad de sus habitantes y amenaza su forma de vida.

Con seis episodios, la ficción reúne a un reparto encabezado por Josh Hartnett, Mackenzie Davis y Charlie Heaton, junto con otros intérpretes que dan vida a los integrantes de la familia Penney y a los habitantes de la localidad.

Reparto de 'Bajo la superficie' en Netflix

Josh Hartnett encabeza el reparto de 'Bajo la superficie' con el personaje de Calvin Penney, un pescador cuya vida está vinculada al entorno marítimo de Terranova. La historia sitúa a su familia en el centro de una situación extraordinaria que altera la rutina del pueblo y obliga a sus habitantes a enfrentarse a una amenaza que proviene del mar.

Además, aparece Mackenzie Davis como la doctora Fonda Howander, una investigadora marina cuya presencia introduce una perspectiva científica en el misterio que rodea a la criatura. Su personaje forma parte de la trama en la que el conocimiento del océano y la supervivencia de la comunidad adquieren especial importancia.

Otro de los nombres destacados es Charlie Heaton, quien interpreta a Wade Penney, hijo de Calvin. Su participación amplía el componente familiar de la historia y conecta el conflicto central con las relaciones personales de los protagonistas.

El núcleo de la familia Penney también incluye a Ruby Stokes, en el papel de Mary Penney, y a Rohan Campbell, quien interpreta a Jay Penney. Ambos forman parte del entorno familiar del protagonista y contribuyen a mostrar cómo la amenaza afecta a quienes viven en la localidad.

Más actores y personajes de la serie 'Below' en Netflix

El elenco de Below incorpora a otros intérpretes que representan a integrantes de la comunidad y figuras relacionadas con el desarrollo de la historia. Entre ellos se encuentra Willow Kean, quien da vida a Ruth Penney y completa la lista de personajes identificados con la familia Penney.

Mary Walsh interpreta a Linda Best, la alcaldesa del pueblo. Su personaje representa a la autoridad local en una historia marcada por la incertidumbre y por las consecuencias que puede tener la aparición de una criatura marina para los habitantes de la zona.

Natasha Henstridge participa como Jan Hicks, mientras que Joshua Close interpreta al oficial Jaxon Noseworthy. Sus personajes forman parte del conjunto de figuras que rodean a los protagonistas y ayudan a desarrollar el contexto social de la localidad.

Kaleb Horn también integra el reparto con el personaje de Noah Townsend. Su presencia se suma a la de los demás habitantes que dan forma al universo narrativo de la miniserie.



