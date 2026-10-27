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Vision le da el poder a Ultrón: fecha, hora y cómo ver los episodios 5 y 6 de VisionQuest en Disney Plus

VisionQuest presenta sus episodios 5 y 6 el 27 de octubre de 2026. Descubre qué ocurre tras el encuentro entre Visión, Ultrón y Tommy, a qué hora se estrenan los capítulos y dónde verlos.

VisionQuest es la última serie de Marvel antes del estreno de Avengers Doomsday. Foto: Captura YouTube
VisionQuest es la última serie de Marvel antes del estreno de Avengers Doomsday. Foto: Captura YouTube
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La historia de VisionQuest continúa con dos nuevos episodios que prometen profundizar en las consecuencias del enfrentamiento entre Visión y Jocasta. La serie de Marvel, disponible en Disney Plus, avanza en su primera temporada con un giro importante: el Vengador cedió el control de su cuerpo a Ultrón, quien ahora tiene un encuentro con Tommy que podría marcar el rumbo de los próximos acontecimientos.

Los episodios 5 y 6, titulados 'Firewall' y 'Deadlock', respectivamente, se estrenan este martes 27 de octubre de 2026. Los espectadores podrán seguir la continuación de la trama según el horario establecido para cada país. Además, Marvel modificó el calendario de lanzamiento de la temporada, que inicialmente contemplaba estrenos los miércoles y ahora publica sus capítulos los martes.

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VisionQuest episodios 5 y 6: ¿cuándo se estrenan los nuevos capítulos?

Los episodios 5 y 6 de VisionQuest llegan a Disney Plus el martes 27 de octubre de 2026. Ambos capítulos retoman los acontecimientos posteriores a la decisión de Visión de entregar el control de su cuerpo a Ultrón, interpretado por James Spader.

El cambio deja a Visión en una situación determinante dentro de la historia, mientras Ultrón toma la iniciativa e invita a Tommy, personaje interpretado por Ruaridh Mollica, a conversar. Este encuentro abre nuevas interrogantes sobre el desarrollo de la trama y las consecuencias que tendrá la presencia de Ultrón en los acontecimientos que involucran a los protagonistas.

Otro detalle importante es el cambio en el calendario de estreno. Marvel adelantó las publicaciones de la temporada al martes, pese a que el plan original contemplaba los miércoles. Por ello, quienes esperaban los nuevos capítulos para el día habitual deberán tener en cuenta la modificación para no perderse su lanzamiento.

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Horario de estreno de los capítulos 5 y 6 de VisionQuest

Los episodios 5 y 6 de VisionQuest estarán disponibles en distintos horarios según el país. En Estados Unidos, el estreno está previsto para las 6.00 p. m. del martes 27 de octubre en la costa del Pacífico y las 9.00 p. m. en la costa este, mientras que en Perú podrá verse desde las 8.00 p. m.

Estos son los horarios anunciados para el estreno de los dos episodios:

  • Estados Unidos: 6.00 p. m. (PT) y 9.00 p. m. (ET), martes 27 de octubre.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.00 p. m., martes 27 de octubre.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 8.00 p. m., martes 27 de octubre.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 9.00 p. m., martes 27 de octubre.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 10.00 p. m., martes 27 de octubre.
  • España: 2.00 a. m., miércoles 28 de octubre.
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¿Cómo ver VisionQuest en Disney Plus?

VisionQuest se transmite en exclusiva por Disney Plus, la plataforma de streaming en la que se pueden ver los episodios de la serie de Marvel. Por tanto, para acceder a 'Firewall' y 'Deadlock' el martes 27 de octubre, es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

Una vez llegada la hora de estreno correspondiente a tu país, puedes ingresar a Disney Plus desde un dispositivo compatible y buscar VisionQuest en el catálogo. Desde allí podrás localizar los nuevos capítulos, siempre que estén disponibles en tu región.

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