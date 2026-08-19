'Harry Potter y la Piedra Filosofal' se estrenó en 2001 y marcó el inicio de la famosa saga. | Foto: Warner Bros.

'Harry Potter y la Piedra Filosofal' se estrenó en 2001 y marcó el inicio de la famosa saga. | Foto: Warner Bros.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La magia de Hogwarts regresa a la pantalla grande. 'Harry Potter y la Piedra Filosofal', la primera película de la saga basada en los libros de J.K. Rowling, celebrará su 25.º aniversario con funciones especiales en Perú desde el jueves 27 de agosto. El reestrenoen cines incluirá contenido adicional y actividades, en una experiencia limitada que busca revivir la emoción de los fanáticos.

La preventa de entradas ya está activa en las principales cadenas del país, entre ellas Cineplanet, Cinépolis y Cinemark. Los seguidores podrán elegir entre funciones dobladas o subtituladas, según la sede, y acceder a promociones y coleccionables que acompañan este evento conmemorativo.

'Harry Potter y la Piedra Filosofal', la película que inició la exitosa saga

Estrenada en 2001 bajo la dirección de Chris Columbus y la producción de Warner Bros. Pictures, 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' presentó al público a Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint en los papeles de Harry, Hermione y Ron, respectivamente. La historia sigue al joven mago que descubre su verdadera identidad y se enfrenta por primera vez a los secretos de Hogwarts y a la sombra de Lord Voldemort.

La cinta marcó el inicio de una franquicia de ocho películas que se convirtió en fenómeno cultural global. Su impacto fue inmediato: millones de espectadores en todo el mundo, una generación que creció con los personajes y la consolidación de Rowling como autora de referencia en literatura juvenil.

Preventa y funciones de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' en Perú

Cineplanet : disponible para el jueves 27 y viernes 28 de agosto en sedes como Alcázar, Arequipa Mall Plaza, Brasil, Cajamarca, Mall del Sur, Villa María del Triunfo, El Polo, San Borja, Chiclayo y Huancayo, entre otras. Los horarios varían según cada complejo, con opciones dobladas y subtituladas. La cadena ofrecerá tickets conmemorativos limitados para los primeros asistentes, de acuerdo con los términos y condiciones disponibles en su página web

: disponible para el jueves 27 y viernes 28 de agosto en sedes como Alcázar, Arequipa Mall Plaza, Brasil, Cajamarca, Mall del Sur, Villa María del Triunfo, El Polo, San Borja, Chiclayo y Huancayo, entre otras. Los horarios varían según cada complejo, con opciones dobladas y subtituladas. La cadena ofrecerá tickets conmemorativos limitados para los primeros asistentes, de acuerdo con los términos y condiciones disponibles en su página web Cinemark : funciones confirmadas para el 27 y 28 de agosto en salas como Chorrillos Cenco Lima Sur, Jockey Plaza, Gamarra y más. Además de las entradas, la cadena ofrecerá vasos y personajes de peluches coleccionables, inspirados en los personajes icónicos

: funciones confirmadas para el 27 y 28 de agosto en salas como Chorrillos Cenco Lima Sur, Jockey Plaza, Gamarra y más. Además de las entradas, la cadena ofrecerá vasos y personajes de peluches coleccionables, inspirados en los personajes icónicos Cinépolis: amplió la preventa hasta el 2 de septiembre, con funciones en Larcomar, Plaza Norte y Santa Anita. Dependiendo de la sede, los asistentes podrán elegir entre versiones dobladas o subtituladas.

La celebración por el reestreno de 'Harry Potter y la Piedra Filosofal' en Perú también incluye actividades para los fanáticos:

27 de agosto: Fan Event en Cinemark Jockey Plaza, con dinámicas y sorpresas para los asistentes

Fan Event en Cinemark Jockey Plaza, con dinámicas y sorpresas para los asistentes 30 de agosto: Fan Event en Cineplanet Salaverry, que contará con sorteos y experiencias temáticas.

Estos encuentros —que contarán con dinámicas, sorpresas, sorteos y más— buscan recrear el ambiente mágico de la saga y ofrecer a los seguidores una experiencia más allá de la proyección.