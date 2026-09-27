Academia Minerva: reparto y lista de actores y personajes de la serie de Netflix protagonizada por Simone Secce

Academia Minerva es la nueva serie italiana de Netflix que lleva el drama adolescente a una escuela militar de Nápoles. La producción reúne misterio, romance y conflictos familiares alrededor de jóvenes que deben adaptarse a una institución marcada por horarios estrictos, disciplina y pocas libertades. La primera temporada está compuesta por ocho episodios.

El reparto está encabezado por Ciro Minopoli, Biagio Venditti y Margherita Buoncristiani, mientras que Simone Secce forma parte del elenco como Diego, hijo del comandante. La historia también incorpora una desaparición que lleva a los protagonistas a enfrentarse con secretos relacionados con la vida dentro de la academia. La serie llegará exclusivamente a Netflix el martes 22 de septiembre de 2026.

Academia Minerva reparto: quién es quién en la nueva serie italiana de Netflix

Ciro Minopoli es Salvo: uno de los protagonistas de la historia. Llega a la academia en busca de respuestas sobre la desaparición de su mejor amigo. El papel representa uno de los primeros trabajos importantes del actor y su debut en una producción de esta escala.

uno de los protagonistas de la historia. Llega a la academia en busca de respuestas sobre la desaparición de su mejor amigo. El papel representa uno de los primeros trabajos importantes del actor y su debut en una producción de esta escala. Biagio Venditti es Vincenzo: interpreta a un cadete disciplinado que quiere seguir los pasos de su padre y construir una carrera en el ejército. Antes de Academia Minerva, participó en DI4RIES como Daniele y en las películas L’ultima settimana di settembre y Storia di una notte.

interpreta a un cadete disciplinado que quiere seguir los pasos de su padre y construir una carrera en el ejército. Antes de Academia Minerva, participó en DI4RIES como Daniele y en las películas L’ultima settimana di settembre y Storia di una notte. Margherita Buoncristiani es Camilla: da vida a una joven de Milán acostumbrada a una vida privilegiada. Su padre decide enviarla a la academia, donde deberá adaptarse a una disciplina y unas normas muy diferentes a las que conocía.

da vida a una joven de Milán acostumbrada a una vida privilegiada. Su padre decide enviarla a la academia, donde deberá adaptarse a una disciplina y unas normas muy diferentes a las que conocía. Simone Secce es Diego: interpreta al hijo del comandante. Su vínculo con Francesco adquiere importancia durante la historia y está relacionado con acontecimientos que conducen al desenlace de la serie.

interpreta al hijo del comandante. Su vínculo con Francesco adquiere importancia durante la historia y está relacionado con acontecimientos que conducen al desenlace de la serie. Giulio Brizzi es Max: encarna a un cadete veterano que permanece atrapado en la cultura de abuso existente dentro de la institución.

Nicole Malaj es Rachele: interpreta a otra de las estudiantes importantes dentro del grupo de cadetes mayores.

Más actores de la serie Minerva Academy

El reparto de Academia Minerva se completa con intérpretes que dan vida a distintos personajes del entorno militar y familiar que rodea a los protagonistas. Entre los nombres anunciados se encuentran Cristiana Capotondi, Massimiliano Gallo, Irene Maiorino, Michele Rosiello, Andrea Giannini, Raiz, Zeno Luigi, Gaia Garavaglia, Daniele Novelli y Alicia Edogamhe.

La serie está dirigida por Ivan Silvestrini y producida por Picomedia. Aunque la historia tiene como eje a un grupo de adolescentes, la propuesta combina elementos de drama, misterio y romance con conflictos familiares y una investigación relacionada con una desaparición.

El escenario de una antigua escuela militar sirve como punto de encuentro para personajes con diferentes motivaciones y experiencias.

