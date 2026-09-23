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Paramount logra acuerdo y desbloquea el camino para la fusión con Warner Bros.

La compañía llega a un acuerdo con los estados ante la demanda antimonopolio. La noticia se da después de que Trump excluyera a medios como CNN.

David Ellison es el director de la compañía.
David Ellison es el director de la compañía.AFP.
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Paramount alcanzó un acuerdo con un grupo de estados estadounidenses que buscaban bloquear la fusión con Warner Bros. Discovery, anunciaron funcionarios el lunes, dando vía libre a la creación de un imperio en Hollywood de televisión, medios y cine.

Paramount, dirigida por David Ellison, cuya familia ultramillonaria tiene lazos con el presidente Donald Trump, ganó una guerra de ofertas con Netflix en febrero por el control de una serie de activos, incluidos Warner Bros. Pictures, CNN y el servicio de streaming HBO Max.

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La administración aprobó el acuerdo en junio sin exigir cambios en el modelo de negocio. Pero 12 estados presentaron una demanda para bloquear la transacción. California encabezó el proceso, al que se sumaron Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón y Washington, todos gobernados por demócratas.

En su queja aseguraban que la compañía fusionada tendría el control de alrededor del 27% de la distribución de películas estrenadas en salas de cine y un porcentaje similar de la concesión de licencias para canales de televisión por cable.

Opositores en la industria del cine aseguraron que la fusión eliminaría puestos de trabajo en Hollywood, actualmente bajo presión, y reduciría el número de películas producidas al año. Grupos de medios temían que la independencia de CNN estuviera en riesgo. El acuerdo incluye varias salvaguardas al respecto.

La noticia llega apenas días después de que Trump excluyera a ese canal junto con Politico y MS NOW del cubrimiento en la Casa Blanca. Los medios exigirán a la administración para revertir la decisión.

En tanto, Paramount amenazó con mudarse de California si el fiscal general del estado, Rob Bonta, no negociaba el fin de la demanda. El fiscal dijo a periodistas que proteger trabajos era una preocupación clave en su manejo del caso y reconoció que muchas personas podrían estar decepcionadas con la decisión de llegar a un acuerdo.

Bonta dijo: “Mi trabajo como fiscal general es mirar los hechos y examinar la ley, sopesar las opciones y tomar las mejores decisiones para el pueblo de California”.

Bonta aseguró que el acuerdo incluye un compromiso que el estudio fusionado produciría 30 películas en cada uno de los dos primeros años del acuerdo, y 32 películas en cada uno de los siguientes tres años.

Al menos cuatro de esas películas deben ser producciones independientes, y al menos un 20% debe contar con altos presupuestos, señaló. Los términos incluyen una multa financiera si Paramount no cumple con esos objetivos.

Según un escrito presentado ante un tribunal, el acuerdo también exige que Paramount y Warner Bros. gasten al menos 300 millones de dólares más al año en producciones en Estados Unidos que en 2025.

La empresa también debe conservar los terrenos de producción de ambos estudios, honrar acuerdos laborales y destinar fondos al entrenamiento de trabajadores, dice el escrito.

Además, crea una junta de independencia editorial de noticias para fijar principios editoriales para los canales de noticias de la empresa fusionada, incluido CNN. El cumplimiento será vigilado por un monitor interno, un fideicomisario independiente y un comité de cinco estados. ❖

  • David Ellison, el director de Paramount y su padre, Larry, son cercanos a Trump. “Son grandes partidarios míos. Y harán lo correcto”, dijo el presidente de Estados Unidos cuando se conoció el acuerdo con Warner Bros.

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