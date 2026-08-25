Avengers Endgame Encore tendrá 5 minutos más de duración y conectará todo con Doomsday. Foto: Composición LR/Captura/'X'

Avengers Endgame Encore tendrá 5 minutos más de duración y conectará todo con Doomsday. Foto: Composición LR/Captura/'X'

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Avengers endgame encore regresará a las salas de cine de Perú en 2026 como una edición especial de la película estrenada originalmente hace siete años. Esta nueva versión incorporará material adicional, una introducción especial y una nueva escena poscréditos, elementos que buscan conectar la cinta con los acontecimientos de Avengers: Doomsday, cuyo estreno está previsto para diciembre del 2026.

La preventa comenzó el 25 de agosto de 2026 y los espectadores podrán consultar la programación directamente en las plataformas de las cadenas que incorporen la película a su cartelera. Entre los cines que pueden ofrecer funciones se encuentran Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y más cadenas, aunque la disponibilidad dependerá de cada ciudad, sala y formato.

¿Cuándo empezó la preventa de 'Avengers endgame encore' en Perú?

La preventa de Avengers endgame encore empezó el martes 25 de agosto de 2026 en Perú. Desde esa fecha, los interesados pueden revisar las funciones habilitadas por las cadenas de cine y conocer las condiciones de compra de acuerdo con la sede elegida.

La disponibilidad no necesariamente será igual en todas las ciudades. Por ello, quienes quieran asegurar sus localidades deberán revisar directamente las plataformas oficiales de los cines que anuncien funciones de la película, donde también se publicarán los horarios y formatos disponibles.

Entre las principales cadenas contempladas para el reestreno figuran:

Cineplanet

Cinemark

Cinépolis

Cine Star

UVK Multicines

Movie Time

Cinerama

'Avengers endgame encore': fecha de estreno en los cines de Perú

El reestreno de Avengers endgame encore está previsto para el 24 de septiembre de 2026. La edición especial recuperará la película dirigida por Anthony y Joe Russo, producción que en 2019 marcó el cierre de la denominada Saga del Infinito después de más de una década de historias conectadas del Universo Cinematográfico de Marvel.

La principal diferencia respecto a la versión original será la incorporación de contenido nuevo. La película tendrá una introducción especial, material adicional y una nueva escena poscréditos. Según lo señalado por Joe Russo, estos elementos tendrán relevancia para los acontecimientos de Avengers: Doomsday y servirán como conexión entre ambas producciones.

Además, determinados formatos premium contarán con la certificación Infinity Vision de Disney. Esta identificación permitirá distinguir las salas que cumplen estándares técnicos específicos y ofrecen una experiencia de exhibición de gran formato.

Precios de entradas para 'Avengers endgame encore'

Los precios de las entradas pueden variar según la cadena, la ciudad, el tipo de sala y el formato seleccionado.

Según su página oficial, en Cineplanet se ofrecen las opciones para ver Avengers endgame encore en los formatos 2D y 3D. Los precios oscilan entre 30 y 40 soles, según el distrito o provincia donde adquieras tu ticket.

Por su parte, Cinemark ofrece diversas opciones, tales como el formato XD, DBox, 3D, 2D, entre otros.

Para poder adquirir tus entradas en esta cadena de cines, tendrás que pagar entre 25 y 40 soles, según la sala que escojas.



