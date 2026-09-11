Un clásico atemporal sobre la juventud: “Movida del 76” de Richard Linklater

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Hace algunas semanas comentamos y recomendamos la última película del director estadounidense Richard Linklater: Nouvelle Vague (2025). Esta era una película en la que estuvo trabajando por más de una década. Esta obra, grabada íntegramente en francés, cumplió con las expectativas de los cinéfilos más exigentes al retratar con verosimilitud a la que quizá haya sido la generación de cineastas más disruptiva del siglo XX.

Lo generacional es un tema muy recurrente en Linklater. Y en esta coordenada, ostenta una obra maestra: Boyhood del año 2014. Este proyecto fue filmado durante 12 años con el objetivo de seguir el crecimiento de su protagonista, Mason (Ellar Coltrane). ¿Quién hace un trabajo así? Pues, un obsesionado con el paso del tiempo y las angustias propias de toda generación. En este sentido, acabamos de hallar en la parrilla de Prime Video una de las primeras películas del director: Dazed and Confused de 1993. Su título comercial en castellano tiene varias versiones, pero nos quedamos con Movida del 76.

"Dazed and Confused" (1993). Imagen: Cinoscar & Rarities.

Linklater sigue a un grupo de muchachos de secundaria en su último día de clases en Texas, en mayo de 1976. Esta es una película coral en donde la palomillada, la furia hormonal y la falta de perspectiva de futuro están en todo su esplendor. Es una comedia y las actuaciones son deliberadamente exageradas. Tenemos, entre los entonces jóvenes actores, a Matthew McConaughey, Ben Affleck, Adam Goldberg y Milla Jovovich. De ellos, quien vio cambiada su carrera fue McConaughey; gracias a este trabajo su carrera despegó, mientras que los otros demorarían un poco más en lograrlo.

Lo que interesa en Movida del 76 es la interacción de los personajes. No hay trama, no hay lugares comunes en donde el débil se venga del abusivo, por ejemplo. El gran mérito de Linklater es haber encontrado, en la inquietud de sus personajes, una universalidad temática relacionada con la perspectiva de futuro. Eso nos ha pasado a todos. Búsquenla.

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Dato:

Referente que legitima. Dazed and Confused es para el cineasta Quentin Tarantino una de sus películas favoritas de todos los tiempos.

2004. Los excompañeros de secundaria de Linklater lo demandaron por usar sus nombres reales en la película.