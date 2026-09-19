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¿Película ‘Resident Evil: noche cero’ tendrá secuela? Esto dijo su director: “Siempre hay ideas”

La nueva película de 'Resident Evil' está gozando de gran popularidad en los cines. Su director, Zach Cregger, ya tiene algunas ideas para continuar la historia si el proyecto es aprobado.

'Resident Evil: noche cero' es protagoniza por el actor Austin Abrams. Foto: Instagram.
'Resident Evil: noche cero' es protagoniza por el actor Austin Abrams. Foto: Instagram.
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La nueva película de 'Resident Evil: Noche cero' despierta expectativa entre los seguidores de la franquicia, no solo por llevar nuevamente el universo de los videojuegos a la pantalla grande, sino también por la posibilidad de que la historia tenga una continuación. Aunque todavía no existe un anuncio oficial sobre una segunda entrega, el director Zach Cregger ya ha hablado sobre lo que podría ocurrir después.

Cregger explicó que la cinta fue concebida inicialmente como una historia independiente. Sin embargo, el cineasta también ha reconocido que tiene algunas ideas para desarrollar una eventual secuela, por lo que el futuro de la producción podría depender de la recepción que tenga la película y de las decisiones del estudio.

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Zach Cregger ya tiene ideas para una posible secuela de 'Resident Evil'

El director Zach Cregger ha dejado abierta la posibilidad de continuar la historia de la nueva película de 'Resident Evil'. El cineasta señaló que ya tiene algunas ideas sobre lo que podría ocurrir en una eventual segunda entrega, aunque esto no significa que el proyecto haya recibido una confirmación oficial.

La película fue planteada originalmente como una historia independiente, por lo que Cregger no desarrolló el filme pensando necesariamente en una franquicia. Aun así, sus declaraciones muestran que existe material e ideas que podrían servir como punto de partida para continuar el relato.

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La nueva película de 'Resident Evil' presenta una historia diferente

A diferencia de otras producciones de la franquicia, la nueva cinta apuesta por una historia original ambientada en el universo de 'Resident Evil'. La película sigue a Bryan, interpretado por Austin Abrams, durante un brote relacionado con el T-Virus en Raccoon City.

La propuesta de Cregger no busca adaptar directamente la historia de uno de los protagonistas principales de los videojuegos, sino contar un nuevo relato dentro de ese universo. Esta decisión permite que la película tenga una identidad propia y, al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de explorar nuevos acontecimientos en futuras entregas.

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