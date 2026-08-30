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Ani Alva Helfer es la directora de cine más exitosa de los últimos años. Varias de sus películas han liderado la taquilla. Sin embargo, para ella, es muy importante seguir apostando por la descentralización del cine peruano, tal y como lo hizo con ‘Isla bonita’, que se grabó en Iquitos, y ahora con la comedia ‘Separada, pero nunca sola’, que se rodó en Tarapoto.

En una reciente entrevista con La República, Ani Alva Helfer aseguró que la película ‘Separada, pero nunca sola’ muestra a Tarapoto en todo su esplendor y recalcó que la presencia de nuestra cultura e idiosincrasia hará sentir orgulloso a cualquier peruano que vea la película, que llega a los cines este 3 de septiembre.

Ani Alva Helfer destaca Tarapoto en su nueva película

Para la directora, Ani Alva Helfer, grabar escenas de ‘Separada, pero nunca sola’ en Tarapoto ha sido un regalo no solo para ella, sino para todos los que hen trabajado en ella, debido a sus paisajes, su cultura y su gente.

Elenco de ‘Separada, pero nunca sola’, película que se estrena este 3 de septiembre. Foto: Sandy Carrión/La República

“Tarapoto le da una energía única con sus paisajes, memorables. Como dice Chichi (Fernández, uno de los productores), conocimos un equipo técnico de la región maravilloso y también mucho talento en la parte actoral. He sido afortunada de dirigirlos. Ha sido un desafío para todos los técnicos con escenas maravillosas porque eso es lo bonito de grabar en la naturaleza y haber sido parte de esta película”, mencionó la destacada cineasta peruana.

Ani Alva Helfer, quien ha roto récords históricos con 'Soltera, casada, viuda, divorciada', asegura que grabar en Tarapoto ayuda a impulsar el cine regional. “Es bueno dar una mirada, descentralizar el cine y no solo por el paisaje sino por el talento local y ‘Separada, pero nunca sola’ es prueba de ello. La historia se puede amoldar a cualquier escenario, pero la belleza de Tarapoto es muy idónea”, añadió.

Asimismo, la directora sorprendió al contar una anécdota que les pasó en pleno rodaje. Tuvieron que lidiar con el imprevisible clima selvático. “Había escenas donde no debía haber lluvia y éramos sorprendidos con la lluvia. Nos convertimos en Senamhi tratando de saber el tiempo”, dijo entre risas.

Por otro lado, Ani Alva no pudo ocultar su emoción cuando se refirió a la primera proyección de ‘Separada, pero nunca sola’, que se realizó en el centro de la ciudad de Tarapoto. “Fue inolvidable, todos llegamos en motocar. Qué mejor celebración que hacerlo con ellos mismos”, concluyó.

‘Separada, pero nunca sola’ llega a los cines nacionales

La historia que se estrena este 3 de septiembre en todas las salas de cine cuenta con las actuaciones de Emilia Drago, Nicolás Galindo, Joaquín de Orbegoso y Ximena Palomino. En tanto, la cuota de talento tarapotino recae en Brandon Pereira y Ximena Luna, quienes brillaron en el avant premier de la película que se desarrolló en Tarapoto.

El actor Joaquín de Orbegoso se emocionó al recordar cómo fueron las grabaciones en la ‘Ciudad de las Palmeras’. “Es un sueño que empezó hace un año. Lo llevo en mi corazón para siempre. La selva ha marcado mi vida. !Qué hermoso es nuestro país!. Vivimos en un lugar privilegiado”, manifestó el pasado 28 de agosto, durante la conferencia de ‘Separada, pero nunca sola’.

“Estoy muy orgulloso de haber sido convocado, todos son unos capos. Que hermosa se ve la selva, hay romance, humor, ha sido un regalo maravilloso. Pasen la voz”, agregó Armando Machuca.