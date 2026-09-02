La comedia 'Santidad', que mezcla humor y crítica social sobre fe y moralidad, se estrenará en los cines de Perú el 24 de septiembre de 2026. Foto: difusión

La comedia 'Santidad', que mezcla humor y crítica social sobre fe y moralidad, se estrenará en los cines de Perú el 24 de septiembre de 2026. Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

'Santidad', una comedia que combina humor y crítica social alrededor de temas como la fe, el poder y el juicio moral, llegará a los cines de todo el Perú el 24 de septiembre de 2026. La producción tuvo una presentación previa en el reciente Festival de Cine de Lima y realizará su avant premiere en Cusco, programada para el miércoles 16 de septiembre.

La película fue escrita y dirigida por Rodolfo Espinoza Ríos, realizador formado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y en Cine en la Universidad de Vincennes Saint Denis – Paris 8, en Francia. Espinoza también ha trabajado como periodista y asistente de dirección en la televisión francesa, y 'Santidad' marca su debut en el largometraje.

¿De qué trata la película 'Santidad'?

La trama de 'Santidad' se sitúa en Sarapampa, un pueblo que se alista para conmemorar los cien años de la aparición de la Virgen del Maíz. En medio de los preparativos llega el arzobispo Pedro Boluarte, encargado de coronar la imagen venerada por los habitantes. Sin embargo, su rígida visión sobre la moral y su intención de imponer lo que considera correcto provocan una serie de situaciones que terminan poniendo en duda su propia autoridad.

A partir de ese momento, la celebración religiosa comienza a salirse de control. Detenciones, fanatismo, policías sobrepasados por los acontecimientos y secretos vinculados a la Iglesia transforman la festividad en una peculiar persecución moral en la que ninguno de los personajes parece estar completamente libre de culpa.

La trama de 'Santidad' narra las tensiones que surgen en Sarapampa cuando el arzobispo Pedro Boluarte llega para coronar a la Virgen del Maíz. Foto: difusión

¿Quiénes actúan en la película 'Santidad'?

El reparto está liderado por Pedro Olórtegui, quien interpreta al arzobispo Pedro Boluarte, y Beto Benites, en el papel del padre Fermín Pinares. También forman parte del elenco Ubaldo Huamán, Lilian Nieto, Natalia Bonifaz, Víctor Acurio, Hugo Bonet, Mauricio Rueda, Marina Pumachapi, Adolfo Baca y los integrantes de la Comunidad Cultural Ñawpa Ñan.

La producción está a cargo de Beyker Bances, fundador de Llanki Cine y productor especializado en adaptaciones literarias y coproducciones internacionales, junto con Beto Benites, de +58 Producciones, quien además de su trabajo como actor ha desarrollado proyectos cinematográficos en América Latina, Europa y Estados Unidos.