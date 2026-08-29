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El cine peruano ya tiene a su representante para la próxima carrera internacional hacia los premios más importantes de la industria audiovisual: los Oscar y los Goya 2027. El Ministerio de Cultura confirmó el 28 de agosto la película que llevará el nombre del país ante las academias de cine de Estados Unidos y España, respectivamente. Se trata de 'Vino la noche', documental dirigido por Paolo Tizón que obtuvo reconocimiento en diversos festivales internacionales antes de su estreno comercial en Perú.

La producción buscará abrirse paso en las etapas de selección de los Premios Oscar y los Premios Goya, dos de las distinciones más prestigiosas del cine mundial e iberoamericano, que anunciarán su preclasificación a finales de este año.

'Vino la noche' representará a Perú en los Oscar y Goya 2027

El Ministerio de Cultura anunció que 'Vino la noche' representará al Perú en la 99.ª edición de los Oscar 2027, en la preselección para la categoría de mejor largometraje internacional, y en la 41.ª edición de los Premios Goya, donde buscará ser una de las nominadas a mejor película iberoamericana. La decisión fue tomada por un comité independiente compuesto por especialistas del sector cinematográfico, propuestos por gremios y asociaciones de cine del país.

De acuerdo con la entidad, los integrantes del comité evaluaron las producciones postulantes y definieron mediante votación a la representante peruana para ambos certámenes. Tras la designación, la productora, en este caso Cinesol Films, deberá continuar con el proceso de postulación ante las academias correspondientes. Las listas de preseleccionadas se anunciarán en diciembre.

Ministerio de Cultura anunció la selección de la película 'Vino la noche'. Foto: captura X

De qué trata 'Vino la noche' y por qué su elección genera sorpresa

La cinta retrata la experiencia de un grupo de jóvenes que se enrolan de forma voluntaria en las Fuerzas Armadas del Perú con la expectativa de integrar unidades especiales destinadas a operar en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM). A través de sus testimonios y entrenamientos, el documental explora las exigencias de la formación militar y los vínculos que surgen durante ese proceso.

'Vino la noche' llegó a los cines peruanos el 13 de noviembre de 2025, luego de consolidar una destacada presencia internacional. Su estreno mundial tuvo lugar en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en República Checa, donde obtuvo el Premio Especial del Jurado y el Premio FIPRESCI. Posteriormente, Paolo Tizón recibió la Biznaga de Plata a mejor dirección en el Festival de Málaga. La producción también formó parte de exhibiciones y festivales en distintos países, entre ellos Alemania, donde fue presentada en el histórico cine Babylon de Berlín.

La designación ha despertado comentarios en el ámbito cinematográfico debido a que se trata de un documental, una elección menos habitual para la carrera hacia los Oscar y los Goya. El especialista en cine Maykoll Calderón calificó la decisión como una apuesta arriesgada y señaló que este tipo de producciones suelen enfrentar mayores dificultades para alcanzar las etapas finales de dichos premios. Además, expresó dudas sobre el nivel de inversión que podría recibir la campaña de la película.

Pese a ello, la candidata peruana llega respaldada por una trayectoria destacada en festivales y por el reconocimiento obtenido de parte de la crítica especializada en distintos países. Con esos antecedentes, 'Vino la noche' asumirá ahora el desafío de buscar un lugar entre las producciones preseleccionadas para las ediciones de 2027 de los Oscar y los Goya.