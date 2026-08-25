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La película ‘Coyote vs. Acme’ parecía destinada a convertirse en un proyecto perdido. En 2023, Warner Bros. decidió archivarla pese a estar prácticamente terminada, lo que generó indignación en la industria y entre los seguidores de los Looney Tunes. La medida fue interpretada como una decisión corporativa para reducir costos, pero también como un golpe a la nostalgia de varias generaciones.

La presión de los fans y el eco que alcanzó la campaña en redes sociales con el hashtag #ReleaseCoyoteVsAcme terminaron por cambiar el rumbo. El proyecto fue rescatado gracias a la compra de sus derechos por parte de Ketchup Entertainment, que desembolsó 50 millones de dólares para garantizar su estreno mundial, y hoy está a punto de llegar a las salas a nivel mundial en medio de una gran expectativa entre los fans y las excelentes valoraciones de los críticos, que ya la califican como una pieza cinematográfica imperdible.

¿Cuándo se estrena ‘Coyote vs. Acme’ en Perú y de qué trata?

La trama de ‘Coyote vs. Acme’ se inspira en un artículo satírico publicado en ‘The New Yorker’ en 1990. El argumento muestra a Wile E. Coyote cansado de los fallidos productos de la Corporación Acme, que siempre arruinan sus intentos de atrapar al Correcaminos. Por ello, decide demandar a la empresa en un juicio lleno de humor y sátira legal.

En el reparto destacan el actor y exluchador John Cena como el abogado defensor de Acme, Will Forte como el representante legal del Coyote y Lana Condor en el papel de la sobrina del abogado. Además, aparecen personajes clásicos como Bugs Bunny, Taz y el Correcaminos, reforzando el tono humorístico de la cinta, que mezcla imágenes de acción real con animaciones al estilo de Looney Tunes.

En Perú, la distribución de la película ‘Coyote vs. Acme’ estará a cargo de BF Distribution, que confirmó su llegada a las salas el jueves 27 de agosto de 2026. Cadenas como Cineplanet, Cinemark, Cinépolis y UVK proyectarán la cinta en Lima y provincias, en diversos horarios que puedes consultar en sus respectivas páginas web.

Dirigida por David Green y escrita por Samy Burch, el largometraje sobre la lucha de Wile E. Coyote contra la Corporación Acme llega con la oportunidad de reivindicarse tras haber estado al borde de la cancelación. Esta temporada será la prueba definitiva: demostrar que una historia que pudo quedar archivada tiene el respaldo de un fervor popular que no se detiene. Los fans siguen impulsando campañas en redes y fuera de ellas, convencidos de que el público masivo merece disfrutar de una película que, contra todo pronóstico, logró escapar del olvido.